НАТО и Москва: напряженность в отношениях в контексте президентства Трампа

После произошедшего в 2014 году насильственного захвата Крыма Россией и Москва, и НАТО разместили войска и военную технику вдоль тех же рубежей, что и в период «xолодной войны». Тем временем как напряженность в отношениях между ними достигла самого высокого уровня с тех пор.

Аналитики предупреждают, что растет и опасность военной конфронтации.

Россия разместила ракеты «Искандер», способные нести ядерное оружие, в Калининградской области – на границе с Польшей и Литвой – странами, входящими в состав НАТО. Зенитные ракетные комплексы C-400 были размещены Москвой вдоль западных границ страны. Там же Кремль регулярно проводит военные учения.

В ответ Североатлантический альянс привел в состояние повышенной готовности войска численностью 300 тысяч человек, разместив силы прикрытия в странах, расположенных вдоль потенциальной линии фронта.

После вторжения России в Крым контакты между НАТО и Россией существенно усложнились, что дополнительно увеличивает возможность случайной эскалации конфликта, предупреждает бывший офицер информационной службы НАТО в Москве Джон Лоу, в настоящее время являющийся сотрудником исследовательского центра Chatham House.

«Мне кажется чрезвычайно важным существование механизмов, позволяющих военным ведомствам общаться в случае необходимости. Обе стороны наверняка знают о том, насколько велика в нынешней ситуации возможность какого-либо несчастного случая», – отмечает Лоу.

В ближайшие месяцы НАТО разместит дополнительные интернациональные войска (их численность составит 4000 человек) в странax Балтии и Польше. По словам Лоу, основной принцип коллективной обороны НАТО обретает сегодня новую жизнь.

«НАТО, если угодно, начинает с самого основания в том, что касается обороноспособности альянса, – поясняет эксперт. – Такие вещи не происходят в одночасье». На мой взгляд, важнее всего здесь доказательство политической воли», – подчеркивает он.

Победа Дональда Трампа в выборах в ноябре США вызвалa неопределенность в вопросе о том, как основным силам НАТО придется действовать в дальнейшем.

В 2016 году США израсходовали на оборону 66 миллиардов долларов; на втором месте находится Великобритания, военные расходы которой составляют менее одной десятой от этой суммы. Избранный президент США Дональд Трамп выразил сомнения в целесообразности подобных расходов для США. По словам эксперта по России из британского Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI) Сары Лэйн, Москва наблюдает за развитием событий с интересом.

«Коллективная оборона, на мой взгляд, по крайней мере, психологически была огромным сдерживающим фактором для России. Трамп может изменить положение вещей, если заявит, что не станет приходить на помощь союзникам по НАТО в случае, если они не будут расходовать двух процентов бюджета на оборону», – пояснила Сара Лэйн.