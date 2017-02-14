Члены НАТО увеличивают оборонные расходы

Европейские члены НАТО и Канада в прошлом году увеличили расходы на оборону на 3,8 процента, потратив примерно на 10 миллиардов долларов больше, чем в 2015 году, сообщил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Его заявление прозвучало на фоне попыток альянса положить конец многолетнему сокращению расходов.

«Мы делаем значительный шаг вперед, но нам нужно проделать большой путь, и этого пока недостаточно», – заявил Столтенберг на пресс-конференции, отметив, что президент США Дональд Трамп подчеркивал необходимость увеличения оборонных расходов в двух телефонных разговорах между ними.

В 2015 году только четыре страны – Великобритания, Польша, Греция и Эстония – достигли целевого показателя НАТО, выделив на оборону 2 процента своего ВВП.