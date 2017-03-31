Тиллерсон: союзники по НАТО должны увеличить свой оборонный бюджет

На встрече в Брюсселе государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, заявил представителям стран-участниц альянса, что союзники должны увеличить свой оборонный бюджет.

Глава внешнеполитического ведомства США в беседе с министрами иностранных дел подчеркнул, что Альянс должен располагать «всеми ресурсами, – финансовыми и иными, – которые необходимы для выполнения миссий НАТО» в таких странах как Ирак и Сирия.

Мы хотим обсудить ситуацию вокруг реакции НАТО в Европе, в частности, в Восточной Европе, в ответ на агрессию России в Украине

Тиллерсон также сделал заявление о российской агрессии в Украине – оно прозвучало жестче, чем те, которые озвучивались ранее администрацией президента США Дональда Трампа.

«Мы хотим обсудить ситуацию вокруг реакции НАТО в Европе, в частности, в Восточной Европе, в ответ на агрессию России в Украине и других странах», – сказал Тиллерсон журналистам.

В пятницу в Лондоне министр обороны США Джим Мэттис, встречаясь со своим британским коллегой, также выразил озабоченность в связи с действиями России. На пресс-конференции Мэттис заявил, что Россия контактирует с боевиками «Талибана» в Афганистане.

Россия поддерживает связи с Талибаном

«Мы видели, что Россия поддерживает связи с Талибаном», – сказал он.

Министр обороны США также выразил озабоченность по поводу «безответственных» действий, связанных с ядерным оружием и ракетными программами Северной Кореи. Мэттис быстро перешел к этой теме, отвечая на вопрос журналиста об Иране.

«В более крупном масштабе» Северная Корея является более серьезной угрозой, сказал он. «Это угроза – и на словах, и в ее растущем потенциале», – подчеркнул Мэттис, добавив при этом, что подготовка Северной Кореи к ядерным испытаниям «должна быть остановлена».

По словам министра обороны США, помимо укрепления возможностей НАТО другим неотложным вопросом остается борьба Альянса с терроризмом.