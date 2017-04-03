Национальные архивы рекомендуют Белому дому сохранять все твиты Трампа

Национальное управление архивов и документации США (National Archives and Records Administration) порекомендовало Белому дому сохранять все опубликованные президентом Дональдом Трампом сообщения в «Твиттере», включая удаленные и исправленные. Белый дом согласился с предложением.

На прошлой неделе, в письме двум сенаторам-демократам, глава Национального управления архивов и документации Дэвид Ферриеро (David S. Ferriero) сообщил, что Белый дом заверил его в том, что сохраняет все сообщения Трампа в «Твиттере».

Представители Национального управления архивов и документации США связались с Белым домом по этому вопросу, поскольку согласно Акту о президентских документах, данную корреспонденцию необходимо сохранить для истории. Ферриеро не сообщил, когда его ведомство связывалось с сотрудниками Белого дома, чтобы проинформировать их о существовании данного требования. Однако в письме главного архивариуса сенаторам Клэр Маккаскил из Миссури и Тому Карперу из Делавэра говорится, что представители Национальных архивов провели брифинг в Белом доме по этому вопросу 2 февраля.

В письме, датированном 30 марта, не поясняется, каким образом Белый дом сохраняет твиты Трампа.

Предыдущая администрация Белого дома использовала систему, которая автоматически сохраняла все твиты президента Барака Обамы.

Маккаскилл и Карпер подняли вопрос о твитах Трампа в начале марта, после того, как президент несколько раз исправлял или удалял свои опубликованные сообщения. Ранее, оба сенатора озвучивали беспокойство по поводу сообщений Трампа в «Твиттере» в письме советнику Белого дома Дону Макгану.

Сенаторы также затребовали у Национальных управления архивов и документации информацию по поводу сообщений, что в связи с обеспокоенностью администрации об утечках прессе, некоторым сотрудникам Белого дома было приказано избегать пользоваться почтой или приложениями для смартфонов, которые не сохраняют переписку.

Ферриеро сообщил сенаторам, что осведомлен об этих сообщениях в СМИ, однако заявил, что в Белом доме существует правило для всех сотрудников, согласно которому никому нельзя пользоваться такими приложениями.

По словам Ферриеро, ему неизвестно о существовании сотрудников американского правительства, которые были проинструктированы не пользоваться электронной почтой для рабочей переписки.

Президент Трамп почти каждый день пишет на официальной и личной страницах в «Твиттере». Оба аккаунта находятся под пристальным вниманием СМИ, политических сторонников и противников президента со дня его победы на выборах, особенно после инаугурации.