НАТО призвало власти Абхазии пересмотреть решение о закрытии КПП

Высокопоставленный представитель НАТО призвал власти Абхазии – оккупированного Россией региона Грузии – пересмотреть планы закрытия двух пропускных пунктов, через которые осуществляется въезд на территорию, контролируемую Тбилиси.

«Закрытие двух пропускных пунктов на административной границе грузинского региона Абхазии, которыми ежедневно пользуются сотни граждан, негативно отразится на ситуации на местах и стабильности в регионе», – заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Отметив, что этот шаг ограничит свободу передвижения и негативно отразится на жизни местного населения, Лунгеску также призвала Россию признать международные границы Грузии, отменив решение о признании грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии независимыми государствами.

В декабре пророссийские власти Абхазии объявили о планах закрыть два пропускных пункта между Гальским районом Абхазии, где преимущественно проживают этнические грузины, и смежным с ним районом Зугдиди.