США начнут пересмотр НАФТА

Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что в ближайшие месяцы надеется начать формальные переговоры с Канадой и Мексикой, чтобы пересмотреть условия существования НАФТА – Североамериканской зоны свободной торговли.

Росс сказал об этом на совместной пресс-конференции с министром экономики Мексики Идельфонсо Гуахардо. Министр торговли США обязан официально известить Конгресс о начале подобных переговоров. Как отметил Росс, в результате могут быть подписаны два двусторонних соглашения, либо новое трехстороннее соглашение.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении пересмотреть НАФТА, так как из-за этого торгового договора Соединенные Штаты лишились более четверти рабочих мест в промышленности. Однако независимая Исследовательская служба Конгресса США в 2015 году пришла к выводу, что этот торговый пакт оказал умеренное влияние на экспорт рабочих мест из США – намного большее влияние оказал проект автоматизации производства.