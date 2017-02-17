Мюнхенская конференция по безопасности обсуждает глобальные вызовы

В Мюнхене 17 февраля начала работу 53-я международная конференция по безопасности. Главные темы: будущее НАТО и Евросоюза, отношения между Западом и Россией, война в Сирии, борьба с терроризмом, кризис в Украине, проблемы Азиатско-Тихоокеанского региона.

Среди участников конференции ведущие мировые политики – главы государств, министры иностранных дел и обороны, законодатели, в том числе представители стран постсоветского пространства – таких, как Украина, Кыргызстан, Азербайджан, Эстония, Литва, Грузия.

В конференции, по традиции, принимают участие ветераны мировой политики, такие как экс-секретарь США Мадлен Олбрайт, а также ведущие ученые и эксперты в области международных отношений.

Американскую сторону представляют вице-президент страны Майк Пенс, министр обороны Джим Мэттис, министр внутренней безопасности Джон Келли, сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм, Кристофер Мерфи, Джин Шахин, Дэн Салливан.

Вице-президент США выступит с речью на конференции в субботу 18 февраля, а в воскресенье американские законодатели примут участие в дискуссии по вопросам американской международной политики.

В субботу, по информации СМИ, в рамках Мюнхенской конференции пройдет, так называемый «украинский ланч», на которой будут обсуждаться перспективы реализации Минских соглашений и урегулирования конфликта на Донбассе. В этом мероприятии примет участие президент Украины Петр Порошенко, который уже в третий раз участвует в Мюнхенской конференции.

Российский президент Владимир Путин не приехал на нынешнюю ежегодную конференцию в Германии.

Российскую сторону представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, известные бизнесмены Виктор Вексельберг (президент фонда «Сколково»), Виктор Зубков (председатель Совета директоров «Газпрома»), а также представители экспертного сообщества.