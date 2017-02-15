Мик Малвани может стать новым директором по бюджету США

Кандидатура конгрессмена-республиканца Мика Малвани на пост директора Административно-бюджетного управления (OMB) США набрала достаточное количество голосов его однопартийцев.

Сенатор-республиканец Тэд Кокран, являющийся председателем сенатского Комитета по ассигнованиям, по словам своего помощника, намерен поддержать кандидатуру Малвани. Ранее сенатор заявлял, что не уверен, что сделает это.

Джон Маккейн – сенатор-республиканец от Аризоны – во время выступления в Сенате заявил, что не намерен поддерживать кандидатуру Малвани. Голос Кокрана может решить судьбу конгрессмена, которому необходимо набрать 51 голос. Джон Маккейн, возглавляющий сенатский Комитет по вооруженным силам, подверг критике действия кандидата на пост директора Административно-бюджетного управления США в прошлом. В частности, сенатор заявил, что Малвани использовал "безрассудные бюджетные стратегии", которые привели к частичной приостановке деятельности федерального правительства в 2013 году. Сенатор от Аризоны также заявил, что голосование Малвани в 2011 году могло бы привести к незамедлительному выводу всех войск США из Афганистана, в следствии чего, страна могла бы превратиться «в убежище для террористов».

Некоторые республиканцы в Сенате обеспокоены, что Малвани может ограничить выделение средств на военные программы.

Демократы критиковали Мика Малвани, после его выдвижения на пост, за жесткую позицию относительно популярных социальных программ. Во время слушаний в Сенате, Малвани заявил, что остается сторонником повышения пенсионного возраста для программы соцобеспечения. Он также подчеркнул, что выступает за проверки материального положения для программы Medicare.

Голосование в Сенате запланировано на утро четверга. Пока нет никаких сведений о том, что кто-либо из сенаторов готов изменить свое решение.