Юлия Мучник: Нас обвиняли в том, что мы хотим устроить Майдан в Сибири

Томский телеканал ТВ-2 отключили от эфира в новогоднюю ночь – 2014

Сибирский телеканал ТВ-2 во время своей работы пользовался репутацией независимой станции. Совсем немного он не доработал до своего четвертьвекового юбилея, когда в новогоднюю ночь канал без особого объяснения причин отключили от эфира.

Его журналист и редактор Юлия Мучник именно независимую редакционную политику считает причиной закрытия канала. “Неуправляемость сегодня в России выглядит как преступление”, - подчеркивает она.

В интервью с автором и ведущей программы “Настоящее время. Итоги” Юлией Савченко.

Юлия Мучник расскзала о том, как ТВ-2 закрывали “по беспределу”, о том, почему в лютые морозы горожане выходили на его защиту и как журналистам “инкриминировали” желание “раскачать лодку” в Сибири.