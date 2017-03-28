Линки доступности

Языки
Интервью

Юлия Мучник: Нас обвиняли в том, что мы хотим устроить Майдан в Сибири

Юлия Мучник: Нас обвиняли в том, что мы хотим устроить Майдан в Сибири
please wait
0:53:36
0:00:00 /0:53:36

Смотреть комментарии

Член Академии Российского телевидения – о “военной” операции по уничтожению ТВ-2

Томский телеканал ТВ-2 отключили от эфира в новогоднюю ночь – 2014

Сибирский телеканал ТВ-2 во время своей работы пользовался репутацией независимой станции. Совсем немного он не доработал до своего четвертьвекового юбилея, когда в новогоднюю ночь канал без особого объяснения причин отключили от эфира.

Его журналист и редактор Юлия Мучник именно независимую редакционную политику считает причиной закрытия канала. “Неуправляемость сегодня в России выглядит как преступление”, - подчеркивает она.

В интервью с автором и ведущей программы “Настоящее время. Итоги” Юлией Савченко.

Юлия Мучник расскзала о том, как ТВ-2 закрывали “по беспределу”, о том, почему в лютые морозы горожане выходили на его защиту и как журналистам “инкриминировали” желание “раскачать лодку” в Сибири.

  • 16x9 Image

    Юлия Савченко

    Журналист-международник cо стажем работы в России, Центральной Азии, Великобритании и США. На Русской службе "Голоса Америки" - с 2010 года. Освещает темы политики, международных отношений, экономики, культуры. Автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги»

    Буду следить Подписка
  • 16x9 Image

    Дмитрий Шахов

    Оператор, продюсер программы "Настоящее время. Итоги". на "Голосе Америки" с 2014 

    Подписка

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Back to top
XS
SM
MD
LG