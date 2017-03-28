Юлия Мучник: Нас обвиняли в том, что мы хотим устроить Майдан в Сибири

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Член Академии Российского телевидения – о “военной” операции по уничтожению ТВ-2
Томский телеканал ТВ-2 отключили от эфира в новогоднюю ночь – 2014
Сибирский телеканал ТВ-2 во время своей работы пользовался репутацией независимой станции. Совсем немного он не доработал до своего четвертьвекового юбилея, когда в новогоднюю ночь канал без особого объяснения причин отключили от эфира.
Его журналист и редактор Юлия Мучник именно независимую редакционную политику считает причиной закрытия канала. “Неуправляемость сегодня в России выглядит как преступление”, - подчеркивает она.
В интервью с автором и ведущей программы “Настоящее время. Итоги” Юлией Савченко.
Юлия Мучник расскзала о том, как ТВ-2 закрывали “по беспределу”, о том, почему в лютые морозы горожане выходили на его защиту и как журналистам “инкриминировали” желание “раскачать лодку” в Сибири.
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