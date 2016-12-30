Поcле двух недель затишья в Мосуле возобновились бои

В пятницу, после двух недель относительного затишья, иракцы в Мосуле вновь столкнулись со вспышками насилия.

Бомбы взорвались в автомашинах в разных районах города. Официальная информация о жертвах пока неизвестна. Офицер иракской федеральной полиции сообщил агентству Reuters, что еще несколько бомб были обезврежены.

В четверг, возглавляемая Соединенными Штатами коалиция сообщила о возможной гибели мирных жителей в результате нанесенного ею авиаудара, целью которого было грузопассажирское транспортное средство, в котором находились боевики ИГИЛ. Согласно заявлению, опубликованному Центральным командованием США (CENTCOM), в момент удара автомашина находилась «в месте, о котором позднее стало известно, что это парковка больницы».

В видеоролике, обнародованном связанным с «Исламским государством» информагентством Amaq, можно увидеть, по меньшей мере, семь тел. Погибшие, как утверждается, были мирными жителями, убитыми в результате этой атаки.

Мосул, последний оплот «Исламского государства» в Ираке, был захвачен террористами в 2014 году. Попытки Ирака вернуть город под свой контроль, начатые в середине октября, в последние недели осложнялись плохой погодой и активным сопротивлением боевиков ИГИЛ.