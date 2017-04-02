Московская полиция установила ограждения на Манежной площади

Московская полиция перед началом несогласованной акции протеста 2 апреля установила металлические ограждения на Манежной площади, у Исторического музея и Александровского сада. В центр города стянуты омоновцы и бойцы Росгвардии. В настоящее время задержаны уже несколько человек.

В соцсетях в течение недели распространяются сообщения о подготовке несогласованной протестной акции 2 апреля. Российские оппозиционные движения заявили о своей непричастности к этой акции. Заявок на ее проведение в московскую мэрию не поступало.

Следственный комитет РФ 1 апреля возбудил уголовное дело по статье о призывах к массовым беспорядкам. МВД и прокуратура предупредили о незаконности акции. Генпрокуратура обязала Роскомнадзор заблокировать страницы в интернете с анонсами акции.

Политик Алексей Навальный не комментировал подготовку протестных акций 2 апреля. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Она называла "выдумкой" информацию о том, что оппозиционер якобы отверг свою причастность к анонсированному в социальных сетях мероприятию. "Никаких интервью на эту тему он (Навальный. – Прим.) не давал", – заявила Ярмыш.​

О том, что Навальный не имеет отношения к запланированной на 2 апреля акции протеста, ранее сообщала "Новая газета". Как утверждало издание, об этом сам политик заявил 31 марта на встрече в изоляторе временного содержания с Дмитрием Муратовым, главным редактором "Новой газеты". Отмечалось, что причастность к подготовке мероприятия также отвергли сотрудники Фонда борьбы с коррупцией.

26 марта в десятках городов России прошли антикоррупционные митинги. Вскоре после этого в социальных сетях появилась информация о проведении 2 апреля новой акции протеста. Мероприятие не было согласовано. Следственный комитет возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам.

На митингах 26 марта по всей стране были задержаны до полутора тысяч человек. Несколько сотрудников Фонда борьбы с коррупцией были арестованы, Навальный получил 15 суток административного заключения.