«Лунный свет» удостоен премии «Оскар» как лучший фильм года

Кризис, получивший собственный хэштег #OscarsSoWhite ("Оскары такие белые"), который преследовал Американскую киноакадемию последние два года, ушел в прошлое на 89-й церемонии вручения премий «Оскар», которая состоялась в воскресенье.



Фильм «Лунный свет» (Moonlight) получил «Оскар» как лучший фильм, после того как актер Уоррен Битти по ошибке объявил победителем картину «Ла-Ла Ленд» (La La Land).



«Это не шутка. Боюсь, они прочитали не тот текст», – заявил продюсер «Ла-Ла Ленд» Джордан Хоровиц ошеломленной аудитории. Битти показал конверт с указанием победителя, а Хоровиц пригласил на сцену продюсера «Лунного света».

Кейси Аффлек был удостоен «Оскара» в номинации «Лучший актер» за его работу в фильме «Манчестер у моря» (Manchester By The Sea), а Эмма Стоун признана лучшей актрисой за роль в «Ла-Ла Ленд».

Дэмиен Шазелл («Ла-Ла Ленд») получил статуэтку как лучший режиссер.



Афроамериканец Махершала Али получил «Оскар» в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в «Лунном свете», где он играет наркоторговца из Майами, наставляющего мальчика, который подвергается насмешкам и издевательствам.

Виола Дэвис получила «Оскар» как лучшая актриса второго плана за роль в фильме «Ограды» (Fences).



«Оскар» за лучший фильм на иностранном языке достался иранской картине «Коммивояжер» (The Salesman). Это уже вторая победа в этой номинации сценариста и режиссера Асгара Фархади. Ранее он получил «Оскар» за фильм «Развод Надера и Симин» (A Separation), вышедший на экраны в 2011 году. В знак протеста против ограничений на въезд, которых добивается президент США Дональд Трамп, Фархади бойкотировал церемонию.

От имени Фархади награду приняла астронавт с иранскими корнями Ануше Ансари.



«Мне жаль, что я не нахожусь с вами сегодня, – зачитала Ансари заявление Фархади. – Я отсутствую в знак уважения к жителям моей страны и еще шести стран, к которым проявили неуважение в виде негуманного закона, запрещающего въезд иммигрантов в США». Фархади отметил, что кинематографисты создают эмпатию между людьми, которая сегодня нужна больше, чем когда-либо.

Премия за лучший полнометражный документальный фильм досталась ленте «О. Джей: Сделано в Америке» (O.J. Made in America), рассказывающей о жизни бывшей звезды футбола О. Дж. Симпсона, которого обвиняли в убийстве бывшей жены Николь Браун Симпсон и официанта ресторана Рона Голдмана, но признали невиновным.



Принимая статуэтку, режиссер Эзра Эдельман сказал, что посвящает награду жертвам и их родным.

Благодаря фильмам «Лунный свет», «Ограды» и «Скрытые фигуры» (Hidden Figures), в этом году было номинировано рекордное число чернокожих актеров. Впервые в каждой актерской категории был номинирован по крайней мере один небелый кандидат. Четыре из пяти претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм» также были сняты чернокожими режиссерами.

Ожидалось, что церемония станет одной из самых бунтарских и политически напряженных церемоний за последнее время. В самом начале ведущий Джимми Киммел обрушился на президента США Дональда Трампа, заявив, что благодаря его политике церемония вручения премий «Оскар» кажется менее расистской.

«Ла-Ла Ленд» претендовал на награду в 14 номинациях, включая «Лучший фильм», «Луший актер», «Лучшая актриса» и «Лучший режиссер». Это рекордное число номинаций, по которому он сравнялся с фильмами прошлых лет «Титаник» (Titanic) и «Все о Еве» (All About Eve).

Фильмы «Прибытие» (Arrival) и «Лунный свет» были выдвинуты в восьми номинациях.

Другими картинами, претендовавших на победу в номинации «Лучший фильм» были «Ограды» режиссера Дензела Вашингтона, «По соображениям совести» (Hacksaw Ridge) Мела Гибсона, «Любой ценой» (Hell or High Water) Дэвида Маккензи, «Скрытые фигуры» (Hidden Figures) Теодора Мелфи, «Манчестер у моря» (Manchester by the Sea) Кеннета Лонергана и «Лев» (Lion) Гарта Дэвиса.

Выдвижению номинантов предшествовали усилия президента Американской академии кинематографических искусств и наук Шерил Бун Айзекс по диверсификации академии, члены которой были преимущественно белыми, пожилыми и мужчинами. В июне в состав академии были приняты 683 новых члена из 59 стран. Из них 46 процентов были женщинами, а 41 процент – люди с отличным от белого цветом кожи.