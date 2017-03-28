Сенаторы готовы проголосовать за вступление Черногории в НАТО

Соответствующий договор поддерживают практически все члены верхней палаты, и он может быть вынесен на голосование уже во вторник
ВАШИНГТОН - Черногория стала на шаг ближе к тому, чтобы стать 29-м членом НАТО.
Договор о приме страны в альянс в понедельник преодолел процедурное препятствие в американском Сенате, что подготовило почву для заключительного голосования в палате позднее на этой неделе.
Одобрение договора требует поддержки двух третей сенаторов, после чего президент может его ратифицировать.
Договор поддержали 97 сенаторов из 100.
«Одобрение усилит нашу безопасность», – заявил сенатор-демократ Бен Кардин.
Ожидается, что заключительное голосование пройдет уже во вторник.
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