Президент Черногории уверен в скором принятии его страны в НАТО

Возможно, что в следующем месяце в Сенате США состоится голосование по поводу ратификации давней заявки Черногории на то, чтобы стать 29-м членом НАТО.

Альянс официально одобрил предложение об этом на июльском саммите НАТО в Варшаве. До сих пор 19 из 28 союзников НАТО официально проголосовали «за». Одобрение со стороны американских законодателей, возможно, послужит сигналом для других стран.

В интервью Сербской службе «Голоса Америки» президент Черногории Филип Вуянович выразил надежду, что членство его страны в НАТО будет оформлено в первой половине 2017 года «Для нас, - подчеркнул он, - важно, чтобы Сенат США ратифицировал протокол нашего вступления в альянс».

«Соединенные Штаты всегда были по-настоящему ценным партнером, оказывающим поддержку в том, что касается реформ в Черногории и ее интеграции в трансатлантические институты. Мы благодарны за это партнерство, которое имело огромное значение для общего развития Черногории. И я абсолютно не сомневаюсь, что Сенат США ратифицирует протокол о присоединении Черногории подавляющим большинством голосов», - подчеркнул Вуянович в интервью «Голосу Америки»

Россия выступает против расширения НАТО и, следовательно, против вступления в альянс Черногории. Москва подозревается в причастности к произошедшей в октябре неудачной попытке государственного переворота, целью которого являлись переход власти в руки пророссийского правительства и недопущение расширения НАТО на Западных Балканах. Черногория будет первой страной, принятой в альянс с тех пор, как в 2009 году к НАТО присоединились Хорватия и Албания.