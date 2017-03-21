МИД Черногории: США помогают в расследовании попытки переворота

Глава внешнеполитического ведомства Дарманович надеется, что Сенат США одобрит заявку балканской страны на вступление в НАТО
ВАШИНГТОН – Министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович заявил, что страны НАТО во главе с США помогают в расследовании событий, в которых прокуратура страны видит пророссийский заговор с целью свержения прозападного правительства Черногории, чтобы не допустить вступления страны в европейский военный альянс.
«США были среди тех, кто оказался наиболее полезным в плане поддержки и предоставления информации», – заявил Дарманович в интервью Сербской службе «Голоса Америки».
Заявление министра прозвучало в тот же день, когда американские законодатели проводили слушания о предполагаемом российском вмешательстве в ход прошлогодних президентских выборов в США.
Некоторые западные чиновники также предполагают, что Россия причастна к попытке переворота в Черногории в октябре.
Кремль неоднократно отрицал причастность к предполагаемому заговору с целью смещения руководства этой небольшой балканской страны, которое выступает за членство в НАТО. Однако Москва открыто поддерживала и финансировала черногорскую оппозицию, выступающую против альянса.
Заявка Черногории на вступление в НАТО должна быть одобрена Сенатом США.
На прошлой неделе сенатор Рэнд Пол заблокировал голосование в Сенате, помешав ратификации договора о приеме страны в НАТО единогласным решением без обсуждения. По данным сторонников вступления страны в альянс, более 90 сенаторов поддерживают ратификацию договора.
Противодействие Пола вызвало гневную реакцию республиканского сенатора Джона Маккейна, обвинившего своего коллегу в том, что он «работает на Владимира Путина».
Бывший посол в США Дарманович заявил в интервью, что не ожидает появления каких-либо новых препятствий на пути ратификации договора о членстве Черногории в НАТО.
«Мы понимаем, что у Сената очень насыщенная повестка, и что не все вопросы могут быть рассмотрены немедленно, – заявил он "Голосу Америки". – Но мы убеждены, что как только лидер сенатского большинства [Митч Макконнелл] включит голосование в график работы, договор будет ратифицирован подавляющим большинством».
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