О чем говорил и о чем умолчал в Москве молдавский президент

Завершился визит в Москву недавно избранного президента Молдовы Игоря Додона. В ходе избиральной кампании он считался пророссийским кандадитом, и после избрания подтвердил свои геополитические предпочтения рядом поступков, из которых наибольший резонанс вызвали заявление о возможности денонсации Соглашения с Европейским Союзом и лишение молдавского гражданства бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску.

В ходе своего первого зарубежного визита Игорь Додон провел переговоры с Владимиром Путиным и принял участие в совместной с российским президентом пресс-конференции. Отвечая на вопросы журналистов, молдавский лидер сделал ряд примечательных заявлений. Например, говоря о приоритетах внешней политики, он сказал: «Я попросил Владимира Владимировича (Путина – А.П.) рассмотреть возможность, чтобы Молдова стала наблюдателем Евразийской экономической комиссии в ЕАЭС». Затронув тему Ассоциации с Евросоюзом, Игорь Додон отметил: «я считаю, что это соглашение для Молдовы никаких плюсов не дало. Мы потеряли российский рынок, и, как это ни странно, наши объёмы экспорта в Европейский союз тоже упали… Есть партия социалистов, я надеюсь, что они получат парламентское большинство и это соглашение будет аннулировано».

Во время переговоров была затронута тема Приндестровья. В этой связи Додон подчеркнул, что это – «очень важный вопрос». И продолжил: «Приднестровье – это часть Республики Молдова. Я очень надеюсь, что при активном участии наших стратегических партнеров из Российской Федерации мы продвинемся в решении тех проблем, с которыми сталкиваются жители на обоих берегах Днестра». Когда же речь зашла о статусе Крыма, молдавский президент дал понять, что Кишинев не намерен официально признавать полуостров частью России: «Надо понимать, что нам надо выстраивать с Украиной дружеские отношения, нам нужно решить приднестровскую проблему. И делать какие-то официальные признания каких-то вещей, я думаю, что в Молдове никто сейчас на этот риск не пойдет», – отметил Игорь Додон.

«До разрыва Соглашения с ЕС дело не дойдет»

Корреспондент «Голоса Америки» попросила молдавских политических экспертов прокомментировать эти высказывания президента страны.

Директор Института эффективной политики Республики Молдова Виталий Андриевский скептически отнесся к возможности денонсации Соглашения с Европейским Союзом даже в том случае, если после новых выборов в парламент большинство мест окажется у Социалистической партии, лидером которой был Игорь Додон. «Потому что пассионарная часть населения Молдовы выступает за европейский выбор. И несмотря на все экономические трудности, наши производители уже начинают ориентироваться на европейский рынок. И я уверен, что пройдет не так много времени и наш экспорт в Европу станет расти», – пояснил Андриевский. Причем, в качестве подтверждения этих оптимистических ожиданий собеседник «Голоса Америки» привел пример Приднестровья, которое, по его словам, «больше поставляет продукции в страны ЕС, чем в Россию. Хотя на приднестровские товары в России нет эмбарго».

В этой связи на слова Додона о том, что соглашение с ЕС «будет аннулировано», Андриевский смотрит, как на стремление сохранить электорат соцпартии до выборов в парламент. При этом эксперт обращает внимание: «Я считаю, что какая-то часть его (Додона – А.П.) электората, возможно даже около половины, против разрыва отношения с Европейским Союзом. Она за хорошие отношения с Россией, но не хочет противопоставлять их ЕС».

С такой оценкой согласен профессор Государственного университета международных отношений Молдовы, доктор политических наук Сергей Назария. По его словам, он относится к «горячим сторонникам» нового молдавского президента и был среди тех, кто готовил текст его выступлений в Москве. Главным политико-экономическим приоритетом своей страны Назария считает «возврат молдавского производителя и экспортера на российский рынок».

Вместе с тем, он полагает, что Соглашение Молдовы с ЕС будет не аннулировано, а «серьезно пересмотрено».

«Аннулирование будет означать не только экономический разрыв с Евросоюзом, но это будет и серьезный политический удар по власти», – предупреждает эксперт. В случае денонсации документа, по словам Назарии, Социалистическая партия потеряет симпатии значительной часть населения страны, «которая – так случилось за последнее время – уже очень тесно связана с Западом. Ведь не только в России работает полмиллиона молдаван, но и не менее 300 тысяч наших граждан постоянно проживают и работают на Западе. Игнорировать интересы этих людей и их родителей, которые проживают в нашей республике и получают помощь от своих детей, невозможно», – предупреждает Сергей Назария.

Пересмотру же, по его мнению, должны быть подвергнуты те положения Соглашения о зоне свободной торговли, которые ставят молдавских производителей в неравные условия с европейскими конкурентами. «Для нас есть и глобальная политическая опасность, потому что это соглашение носит неоколониальный характер. Ведь многие политические вопросы, которые принимаются в ЕС брюссельскими чиновниками, не могут быть отвергнкты нами. Мы должны их автоматически принимать, и у нас, в принципе, есть только обязательства, но нет никаких прав. Вот от этого аспекта, который подрывает наш суверенитет, Додон, конечно, откажется», – предрекает Сергей Назария. И еще раз подчеркивает: «Но я не думаю, что будет поставлен вопрос вообще об аннулировании Соглашения. Потому что это будет означать отказ от безвизового режима с ЕС, а этим будут задеты интересы многих сотен тысяч людей».

Проблемы Приднестровья и Крыма

Возвращаясь к теме Приднестровья, профессор унверситета международных отношений замечает: «Этот вопрос связан с самим существованием молдавского государства. Если нам удастся найти общий язык с подавляющим большинством населения левобережья, с правящей элитой этого региона, то это будет стопроцентной гарантией дальнейшего развития нашей государственности и непоглощения Молдавии Румынией. Поэтому приднестровский вопрос на данном этапе является ключевым», – считает Сергей Назария.

Кстати, недавняя встреча Игоря Додона с Вадимом Красносельским, которого избрали президентом непризнанной Приднестровской Молдавской республики, и публичные поздравления по случаю этого избрания дали повод парламентариям от Либеральной партии Молдовы проявить законодательную инициативу по подготовке референдума об отставке Игоря Додона. В заявлении молдавских либералов, в частности, говорится: «Поздравляя Красносельского, Игорь Додон фактически признал независимость Приднестровья, чего не делал ни один из руководителей Молдовы».

Пока инициативу Либеральной партии не поддержала ни одна другая фракция национального парламента. Но, так или иначе, в Москве Игорь Додон подчеркнул, что Приднестровье – часть Молдовы, и дал понять, что не будет признавать Крым российской территорией.

В этой связи Виталий Андриевский отмечает, что если бы Додон говорил иначе, это не было бы поддержано парламентом. «Тут нужно понимать: у Молдовы две границы – с Румынией и с Украиной. И никакой торговли с Россией не будет, если Украина займет жесткую позицию. И Додон должен учитывать этот фактор – что толку договариваться с Россией о развитии торгово-экономических связей или о статусе наблюдателя в ЕАЭС, если Украина возьмет и перекроет движение молдавских товаров через свою территорию!», – комментирует директор Института эффективной политики.

И самое главное, считает Андриевский, Игорь Додон «должен понимать, что это – в русле мировой политики. Ни одна страна мира – не помню, может быть, кроме какой-нибудь “Тмутаракани” – Крым российским не признала. Поэтому для Молдовы это было бы вызовом и в отношении Европейского Союза, и в отношении Соединенных Штатов Америки. И, безусловно, Додон прекрасно понимает, что этого делать нельзя», – подытоживает Виталий Андриевский.

«Стать президентом всех молдован у Додона не получится»

Заместитель директора Института юридических и политических исследований Академии наук Молдовы Виктор Жук обратил внимание, что во время избирательной компании лидер социалистов заявлял о поддержке результатов «крымского референдума».

«Но нельзя забывать в этой связи о Приднестровье, где 16 сентября 2006 года также проходил референдум, итоги которого никем не были признаны. А жители Левобережья тогда выступили за то, чтобы их регион стал составной частью Российской Федерации», – отмечает кишиневский политолог. И продолжает, что в последнее время наблюдается некоторое охлаждение молдавско-украинских связей. «Потому что президент Украины заявил – несмотря на то, что это было предвыборное заявление Игоря Додона, это не будет способствовать улучшению отношений между двумя государствами. А ведь Украина как никогда раньше поддерживает нашу республику в поисках решения приднестровского конфликта», – подчеркивает Виктор Жук, замечая, впрочем, что на данный момент каких-то прорывных решений по этому вопросу нет.

Говоря об отношении к новоизбранному президенту, эксперт отмечает, что население республики в этом отношении раскололось, приблизительно, поровну. «Одна часть считает Додона своим президентом, который будет способствовать улучшению отношений с Российской Федерацией и что будет сближение с Евроазиатским экономическим союзом.

Но другая часть Додона своим президентом не считает, в основном, из-за его геополитических взглядов. Поэтому, его заявление о том, что он хочет быть президентом всего молдаского народа, не будет осуществлено. Потому что он оттолкнул часть избирателей заявлениями о возможности денонсации Соглашения с ЕС и о федерализации Молдовы при решении приднестровского конфликта. Можно сказать, что часть населения его вообще игнорирует.

Что же касается политических партий, то те правоцентристы, которые год назад участвовали вместе с ним в протестных митингах, сегодня критикуют Додона за его поддержку не только России в целом, но и нынешней власти. А левые пока молчат, но партия Ренато Усатого, который сейчас сам находится в России, считает, что Додону не хватает политической мудрости, потому что он слишком занят подготовкой к парламентским выборам. А по мнению этой партии, многие молдавские проблемы можно решить более взвешенно и эффективно», – обрисовывает внутриполитическую ситуацию в Республике Молдова заместитель директора Института юридических и политических исследований Виктор Жук.