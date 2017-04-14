«Мать всех бомб» уничтожила в Афганистане 36 предполагаемых боевиков

Представитель министерства обороны Афганистана подчеркнул, что жертв среди мирного населения не было
В результате применения вооруженными силами США в Афганистане сверхмощного неядерного заряда, который окрестили «матерью всех бомб», было ликвидировано 36 предполагаемых боевиков террористической группировки «Исламское государство»
Об этом сообщил представитель министерства обороны Афганистана Давлат Вазири, который подчеркнул, что в результате применения этого боеприпаса жертв среди мирного населения не было.
По словам Вазири, была разрешена подземная база «Исламского государства».
Как сообщило военное ведомство США, американская авиация применила в Афганистане десятитонную авиабомбу GBU-43/B MOAB (Massive Ordnance Air Blast Bomb) в четверг.
Несколько источников в Пентагоне сообщили, что боеприпас был сброшен в 19.00 по местному времени в районе Ачин, провинция Нангархар, неподалеку от пакистанской границы. Целью авиаудара стали объекты боевиков «Исламского государства» в регионе.
В ходе ежедневного брифинга пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подтвердил факт использования самого мощного неядерного боезаряда, который он охарактеризовал как «большое, сильное и высокоточное» оружие.
«Соединенные Штаты очень серьезно относятся к борьбе с «Исламским государством», – подчеркнул Спайсер, не ставший отвечать на вопросы журналистов о том, почему именно было принято решение о применении этого оружия.
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