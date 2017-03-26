Алексей Навальный задержан в Москве на акции против коррупции

МОСКВА – Оппозиционный политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный задержан во время уличной акции протеста в Москве. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Навальный был схвачен полицейскими почти сразу же после своего появления на Тверской улице, где проходят протестные гуляния, и помещен в автозак. Некоторое время его сторонники не давали увезти лидера антикоррупционного протеста с Тверской улицы, однако позже он сам обратился к участникам протеста с просьбой не блокировать полицейский автобус, и автозак покинул место событий.

При этом на Пушкинской площади в центре Москвы, где собралось большое количество протестующих, специальные отряды полиции продолжают задержания, над центром города летают полицейские вертолеты. Сообщается о десятках задержанных, периодически полиция действует жестко, рассекая толпу на части и применяя силу. Накануне руководство московской полиции предупредило, что акции протеста в российской столице не разрешены, и она намерена жестко пресекать то, что власти назвали «нарушением закона». Ранее о незаконности акций протеста, инициированных Алексеем Навальным, заявили в Кремле.

Во многих городах России в воскресенье состоялись митинги против коррупции в высших эшелонах российской власти, в которых приняли участие десятки тысяч людей. Выступления протестующих начались с Дальнего Востока — на митинге в центре города было задержано около 40 человек. В некоторых городах востока России, в частности, в Новосибирске, акции протеста против коррупции были разрешены местными властями.

Протест был инициирован Алексеем Навальным, который до этого опубликовал фильм-расследование в отношении премьер-министра России Дмитрия Медведева. В фильме оппозиционер утверждает, что в фактическом владении главы правительства России находятся дворцы, яхты и даже виноградники.

Алексей Навальный призвал своих сторонников и всех граждан России выйти на акции протеста 26 марта в связи с тем, что российская исполнительная власть никак не отреагировала на это расследование.

Между тем, члены фракции коммунистов в Государственной Думе объявили на прошлой неделе, что начнут собственное парламентское расследование фактов, изложенных в фильме Навального о Медведеве.