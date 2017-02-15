Со дня заключения минских договоренностей минуло два года

МОСКВА – В результате совершенного во вторник, 14 февраля, обстрела украинскими военными Донецкого казенного завода химических изделий есть один погибший и пострадавшие. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на представителя Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

В свою очередь, украинские военные накануне заявили, что в случае продолжения провокаций со стороны донбасских сепаратистов, они будут вынуждены открывать ответный огонь, говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

В последние дни ситуация на востоке Украины вновь серьезно обострилась. Сепаратисты и украинские силовики поочередно обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.

На этом фоне незаметно прошла вторая годовщина Минских соглашений, заключенных с целью де-эскалации вооруженного конфликта.

Напомним, документ был согласован 11–12 февраля на саммите в Минске 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате «нормандской четвёрки» и подписан контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Все стороны, принимающие участие в урегулировании конфликта, на словах признают достигнутые соглашения, но на деле не делают ничего, чтобы выполнить взятые на себя обязательства. Это в полной мере касается как Москвы, так и Киева.

Возникает вопрос, насколько вообще выполнимы договоренности?

Директор Института гуманитарно-политических исследований (ИГПИ) Вячеслав Игрунов думает, что минские соглашения «почти не реализуемы» по нескольким причинам.

«Во-первых, настроения украинских элит таковы, что они не могут допустить принятия закона об амнистии, – добавил он в интервью «Голосу Америки». – Они полагают, что преступники, то есть участники боевых действий со стороны Донбасса, должны быть наказаны. И в этом смысле преодолеть их психологическое сопротивление ни президент страны, ни кто-либо другой не в состоянии».

По мнению политолога, взаимная ненависть и вражда сторон конфликта являются главным препятствием на пути реализации мирных договоренностей.

«Кроме того минские соглашения предполагают, что формирование милиции на территория нынешних ДНР и ЛНР, по сути дела, будет осуществляться из местного населения, что губернаторы не должны назначаться Киевом, следовательно, нужно провести выборы, – указал он. – И это для Украины совершенно неприемлемо. Ей необходимо полное и абсолютное подчинение этих новообразований. Ни о каком самоуправлении, ни о какой федерализации, конечно, речь не идет».

Это и делает невозможным выполнение соглашений, считает Вячеслав Игрунов. Как ему представляется, пока перечисленные шаги не сделают, не будет уступлена и граница между Россией и ДНР-ЛНР, а Киев, наоборот, ставит передачу границы на первое место, что совершенно неприемлемо для Донбасса.

Директор Института социологического анализа, вице-президент фонда «Либеральная миссия» Игорь Клямкин указал на еще один момент, который, на его взгляд, редко выдвигается на первый план, но в который рано или поздно «все упрется».

«В самих минских соглашениях заложена ловушка – при их составлении и подписании обошли вопрос, который, по сути, основной, по которому, однако, заведомо невозможно было добиться консенсуса, – подчеркнул он в комментарии «Голосу Америки». – Поэтому о нем просто умолчали, сделали его как бы несуществующим. Это вопрос о том, что будет в случае выполнения всех соглашений с такими образованиями как ДНР и ЛНР?»

Они не упоминаются в минских договоренностях, их как бы и нет, заметил социолог.

«Из этого в Киеве делают вывод, что образования не признаны, и с ними вообще нечего не нужно согласовывать, поскольку они отсутствуют в соглашениях, – пояснил он. – А московско-донецко-луганская сторона исходит из того, что лидеры никем не признанных республик эти соглашение подписали, пусть без указания статуса, а лишь в личном. Они настроены на то, чтобы ДНР и ЛНР сохранить, а через них, реинтегрировав их в состав Украины, осуществлять политическую линию Кремля в смысле давления на решения Киева».

Поэтому действительно Киев с этим согласиться не может, и этот вопрос – ключевой, убежден Игорь Клямкин.