В Вашингтоне прошла генеральная репетиция инаугурационного парада

ВАШИНГТОН – Еще до рассвета в воскресенье на базе Эндрюс собрались группы военнослужащих, которые затем отправились к Пентагону, а оттуда на автобусах солнечным днем прибыли к Капитолию.

Полиция перекрыла улицы в центре Вашингтона и в районе Капитолия, по которым пройдет инаугурационный парад, чтобы небольшое число военных и оркестры могли пройти по городу так, как это произойдет в ближайшую пятницу.

Военные изображали будущего президента Дональда Трампа, будущего вице-президента Майка Пенса и членов их семей, чтобы как можно тщательнее сымитировать историческое событие и подготовиться к реальному параду.

Ожидается, что на инаугурацию в Вашингтон приедут от 800 до 900 тысяч человек. Это гораздо меньше, чем было на первой инаугурации президента Барака Обамы в 2009 году. При этом ожидается, что значительную часть участников составят демонстранты, что может изменить динамику инаугурационных торжеств.

Хотя жители столицы США лишь в последние недели увидели возведение заграждений и различных конструкций, подготовка к инаугурации началась еще до того, как стали известны результаты выборов.

«Моя администрация уже с апреля работала в тесном контакте с местными, федеральными, региональными партнерами и представителями частного сектора, чтобы обеспечить слаженную подготовку и целостное управление этим событием национального масштаба», – заявила мэр Вашингтона Мюриел Баузер на пресс-конференции ранее в этом месяце.

На местном уровне подразделения полиции города, Капитолия и национальных парков работают с управлениями общественного транспорта, Службой национальных парков, а также столичного Управления внутренней безопасности и по чрезвычайным ситуациям (УВБЧС).

«Город играет огромную роль в этом: это наши улицы, наш город», – заявил «Голосу Америки» директор УВБЧС Крис Джельдарт.

Основную ответственность за безопасность президента несет Секретная служба США.

«Секретная служба, вместе с нашими партнерами из правоохранительных органов, военных структур и органов общественной безопасности работает над подготовкой к инаугурации с июня прошлого года», – рассказал «Голосу Америки» ответственный специальный агент вашингтонского полевого офиса Секретной службы Брайан Эберт.

Совместная рабочая группа



В инаугурационный комитет, который официально называется Совместная рабочая группа региона национальной столицы, входят представители военных и некоторые члены Национальной гвардии округа Колумбия. Тысячи военнослужащих Национальной гвардии будут назначены представителями полиции округа Колумбия, что даст им право производить аресты. Хотя наделение такими полномочиями – обычная практика предыдущих инаугураций, в действительности аресты производились редко.

Тысячи военнослужащих были отобраны со всей страны для работы в Совместной рабочей группе.

«Я приехала из Техаса, – рассказала «Голосу Америки» майор Армии США Беатрис Флорес, которая в рамках подготовки к инаугурации занимается организационной работой. – В моей группе есть люди, которые приехали с Гавайев. Есть и местные, но некоторые приехали с разных концов США, а кто-то – даже из-за рубежа, чтобы принять участие в этой рабочей группе».

Все они были специально отобраны для этой работы и начали заниматься подготовкой и тренировками за месяц до инаугурации.

«Мы занимаемся планированием и координацией, провели несколько совместных тренировок, учений на макетах и в полевых условиях, репетиции, в том числе репетиции в форме, чтобы у нас было единое понимание процесса, чтобы мы были готовы к инаугурации, готовы немедленно и скоординированным образом реагировать на любые проблемы, с которыми мы столкнемся», – рассказал Эберт.

Тревоги по поводу протестов

«Самой главной проблемой на данный момент является количество потенциальных демонстрантов», – говорит генерал-майор Брэдли Бекер, командующий Штабом объединенных сил национального столичного региона.

Коалиция ANSWER, чье название расшифровывается как «Немедленные действия для прекращения войны и борьбы с расизмом» (Act Now to Stop War and End Racism) – одна из многих организаций, подавших заявку на проведение акции протеста в день инаугурации. Около 20 тысяч человек заявили о желании принять участие в акции через сайт организации.

Сотни тысяч человек планируют принять участие в Марше женщин на Вашингтон, который пройдет на следующий день после инаугурации. Об этом говорится на странице мероприятия в Facebook.

Разрешение на проведение акций протеста дает Служба национальных парков, поскольку большинство из них планируется провести на Национальной аллее или в районе монументов. Служба также отвечает за возведение заграждений вдоль маршрута парада, вокруг Национальной аллеи и в районе Капитолия.

Представители различных организаций, работающих над тем, чтобы инаугурация прошла гладко, уверены, что они готовы к наплыву демонстрантов.

«Люди приезжают в Вашингтон, чтобы воспользоваться правом, предоставляемым Первой поправкой к Конституции США, и мы уважаем это право», – заявил Джельдарт, который предпочитает называть акции протеста и демонстрации «мероприятиями, связанными с Первой поправкой».

«С самого начала мы делали все, чтобы у нас было необходимое число людей, которые работали бы с оппозиционными группами, обладающими правами, закрепленными Первой поправкой. Мы делаем все, чтобы сюда могли приехать любые люди, сказать то, что им нужно сказать, получить от пребывания в Вашингтоне то, что они хотят получить, сделать это мирным и законным образом, и чтобы после этого все они могли благополучно вернуться домой», – говорит он.