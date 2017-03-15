Начальники штабов США и Южной Кореи обсудили возможные провокации КНДР

Военачальники признали, что Пхеньян может пойти на провокации во время совместных военных учений или на фоне внутриполитических событий в апреле
Начальники генеральных штабов США и Южной Кореи провели телефонный разговор, в ходе которого признали, что Северная Корея может «осуществить провокации» в ответ на крупномасштабные совместные учения военных двух стран.
«Начальники штабов признали возможность, что Северная Корея может осуществить провокации во время учений «Ключевая решимость»/«Молодой орел» или в связи с крупными политическими событиями в Северной Корее в апреле», – говорится в заявлении, распространенном аппаратом главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда.
В заявлении говорится, что два военных лидера «обсудили возможные варианты ответных действий» в ходе телефонного разговора, который длился около 30 минут.
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