Майк Помпео: биографическая справка

Полное имя: Майкл Ричард Помпео

Возраст: 53

Место рождения: Орандж, Калифорния

Образование: инженер-механик (Военная академия США Вестпойнт); доктор юриспруденции (Юридический факультет Гарвардского университета)

Семейное положение: женат (супруга – Сьюзан Помпео), имеет сына

Религиозная принадлежность: протестант-евангелик

Партийная принадлежность: республиканец

Карьера

1986 - 1991 офицер регулярной армии США

После ухода из армии более 10 лет был главой основанной им компании Thayer Aerospace, специализирующейся на авиадеталях. Продал компанию в 2006 году.

2011 - 2017 член Палаты представителей США от штата Канзас и активный член консервативного Движения чаепития (Tea Party).

Основные позиции

Майк Помпео активно критиковал работу Хиллари Клинтон на посту госсекретаря США, считая ее виновной в гибели четырех американцев в Бенгази.

Он выступает за применение правительством масштабных программ слежки, и придерживается мнения, что разгласивший секретные данные бывший подрядчик Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден заслуживает смертной казни.

Помпео неоднократно выступал с резкими заявлениями в адрес мусульманской общины.

Он также ярый противник абортов.

В ходе праймериз Республиканской партии, Помпео поддерживал кандидатуру сенатора Марко Рубио на пост президента. Когда Рубио вышел из гонки, Помпео публично заявил о своей поддержке любого номинанта республиканцев, не называя конкретного имени.

Избранные цитаты

«Я поддержу номинанта от Республиканской партии, потому что Хиллари Клинтон не должна стать президентом США»

«Поскольку за последние 20 лет самые страшные террористические атаки в большинстве своем совершались представителями одной веры и во имя этой веры, на их духовных лидерах лежит особая ответственность»

«Федеральный бюджет не станет платить за аборты!»

«Не было представлено ровно никаких достоверных доказательств того, что продукты питания, произведенные с применением биотехнологий, наносят вред здоровью. Мы не должны повышать цены из-за требований горстки активистов»

«Агенство Национальной безопасности (NSA) не слушает ваши разговоры. Вы можете спокойно общаться с друзьями. Говорите им все, что хотите. Ваше правительство не записывает эти беседы»

«Я работаю, не покладая рук, чтобы наши дети могли вести наш образ жизни»

«Я бы, не задумываясь, открыл свою фирму. На самом деле, я надеюсь сделать это, когда моя миссия здесь, в Вашингтоне, будет завершена»

«У меня были две маленькие компании в Канзасе. Я видел сам, как правительство может раздавить предпринимателя. Вот почему я решил баллотироваться в Конгресс. И так получилось, что многие в южном Канзасе придерживались того же мнения»