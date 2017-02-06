Майк Пенс выразил обеспокоенность в связи с эскалацией насилия в Украине

Вице-президент США Майк Пенс в интервью АВС News прокомментировал возобновление российской агрессии в Украине, заявив: «Мы наблюдаем за эскалацией насилия и очень обеспокоены этим». Пенс воздержался от ответа на вопрос ведущего Джорджа Стефанопулоса о том, озвучил ли президент Трамп эти опасения в телефонной беседе с российским президентом Владимиром Путиным в минувшие выходные. Однако он рассказал, что двое лидеров обсудили кризис в Украине, что не упоминается в официальном сообщении Белого дома об этом разговоре. «Эти обсуждения будут продолжаться», – сказал вице-президент.

Однако, несмотря на серьезные опасения по поводу конфликта в Украине, Пенс оставил открытом вопрос о возможности отмены санкций против России. Когда Стефанопулос спросил, останутся ли санкции в силе до тех пор, пока Россия нарушает условия перемирия в Украине, Пенс сказал: «Это вопрос, на который предстоит ответить в предстоящие месяцы».

«Все это зависит от того, увидим ли мы изменения в позиции России и возможности для работы по вопросам, представляющим взаимный интерес», – добавил Пенс, уточнив, что речь идет о борьбе с ИГИЛ. По его словам, решение будет принято «в предстоящие месяцы». ЕС и США ввели санкции в отношении России после того, как она аннексировала Крым и начала вмешиваться в конфликт на востоке Украины. Представители администрации Трампа, в том числе сам президент, заявляют, что открыты возможности снятия санкций.

Руководители республиканцев, в том числе спикер Палаты представителей Пол Райан и лидер сенатского большинства Митч Макконнелл, предостерегли президента Трампа против смягчения санкций. Макконнелл на прошлой неделе заявил в интервью АВС: «Если уж на то пошло, следовало бы подумать об их ужесточении».

Однако Пенс подчеркнул области потенциального сотрудничества: «У нас с Россией есть общие интересы в борьбе с радикальным исламским терроризмом, в особенности с ИГИЛ, а если у нас есть возможности для совместной работы, то, я думаю, что президент ищет возможность начать эти отношения с чистого листа».