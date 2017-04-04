В повестке дня экстренного заседания Совбеза ООН – химическая атака в Сирии

Совет безопасности ООН проведет заседание в 14.00 по Гринвичу в среду, чтобы заслушать доклад о химической атаке, которая предположительно произошла во вторник в сирийской провинции Идлиб.

В результате атаки погибли десятки людей, в том числе 11 детей.

«Мы, разумеется, очень обеспокоены тем, что произошло в связи с сирийской химической атакой, поэтому завтра утром мы проведем экстренное открытое заседание», – сказала журналистам постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

В апреле США являются председателем Совета Безопасности, в который входят 15 стран.