Флинн получил от российских компаний $68 000

Отставной генерал Армии США Майкл Флинн, которого президент Дональд Трамп уволил с поста советника по национальной безопасности, в 2015 году получил почти 68 000 долларов от российских компаний.

Об этом стало известно из недавно обнародованных документов.

Полученная Флинном сумма, оказавшаяся выше, чем предполагалось ранее, в основном состоит из вознаграждения в размере 45 386 долларов, которое ему выплатил российский государственный телеканал RT.

Флинн приезжал в Москву по случаю 10-летнего юбилея канала и присутствовал на торжественном приеме, где сидел за одним столом с российским президентом Владимиром Путиным.

Кроме того, Флинн получил два платежа по 11 250 долларов: один от американского филиала российской компании в области кибербезопасности, другой – от чартерных авиалиний «Волга-Днепр».

Подробности о полученных Флинном платежах привел конгрессмен Элайджа Каммингс, главный демократ в комитете по надзору Палаты представителей.

В письме, обращенном к Трампу, министру обороны Джиму Мэттису и директору ФБР Джеймсу Коми, Каммингс спросил, предоставил ли Флинн правительству полную информацию о своих связях с Россией и Турцией, прежде чем прошел проверку благонадежности и был назначен на должность в Белом доме.