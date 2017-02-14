Отставка Майкла Флинна: первая реакция в США

Советник по национальной безопасности США Майкл Флинн стал первым высокопоставленным представителем администрации Дональда Трампа, который подал в отставку. Флинн покинул пост в понедельник вечером на фоне скандала из-за его разговоров с российским дипломатом о санкциях против России еще до вступления Трампа в должность.

В своем прошении об отставке, которое опубликовал Белый дом, Флинн написал:

«В ходе исполнения своих обязанностей в качестве будущего советника по национальной безопасности я неоднократно беседовал по телефону с иностранными коллегами, министрами и послами. Эти звонки призваны были обеспечить гладкость переходного процесса и положить начало необходимым отношениям между президентом, его советниками и иностранными лидерами.

Такие звонки являются стандартной практикой для переходных процессов такого масштаба. К сожалению, в силу поспешного развития событий, я непреднамеренно дал избранному вице-президенту и другим представителям администрации неполную информацию о своих беседах с российским послом. Я принес искренние извинения президенту и вице-президенту. Они приняли мои извинения.

На протяжении более чем тридцатилетней военной службы и пребывания на посту советника по национальной безопасности я всегда исполнял свои обязанности с максимальной принципиальностью и честностью в отношении тех, кому я служил, включая президента Соединенных Штатов.

Я подаю прошение об отставке с гордостью за то, что мне довелось служить нашей стране и американскому народу на столь почетном посту. Я также считаю огромной честью работу в администрации президента Трампа, который в течение всего трех недель фундаментальным образом переориентировал внешнюю политику США, чтобы вернуть Америке ведущую роль на мировой арене».

В свою очередь председатель сенатского комитета по делам вооруженных сил республиканец Майкл Маккейн, как сообщает Reuters, уже заявил, что отставка советника по национальной безопасности Майкла Флинна порождает новые вопросы относительно намерений администрации Дональда Трампа по отношению к России.

Спикер Палаты представителей США Пол Райан заявил во вторник утром, что президент Дональд Трамп принял правильное решение, удовлетворив отставку своего советника Майкла Флинна.

Ранее, после появления разоблачительных публикаций в американской прессе в прошлую пятницу, несколько американских сенаторов-демократов призвали к проведению расследования в отношении генерала Флинна.