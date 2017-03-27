В Нью-Йорке проходят переговоры о полном запрещении ядерного оружия

Сегодня в Нью-Йорке собрались официальные представители более 110 стран, чтобы под эгидой ООН выработать договор о полном запрещении ядерного оружия. Переговоры должны в итоге привести к выработке юридически обязывающей конвенции. Однако, среди участников переговоров нет представителей ни США, ни России, ни других ядерных держав, а также стран, которые имеют, но официально не признают наличие ядерного оружия.

Переговоры проходят на фоне пересмотра доктрины применения ядерного оружия Соединенными Штатами. Вскоре после того, как Дональд Трамп занял пост президента, он распорядился провести обзорный анализ на соответствие доктрины вызовам 21-го века. Во время предвыборной кампании Трамп делал противоречивые заявления о возможном применении ядерного оружия и принципе его нераспространения, лежащего в основе действующего международного договора, принятого под эгидой ООН еще в 1970 году. Тогда этот договор, среди прочих стран, подписали США, Советский Союз и Великобритания, позднее к нему присоединились Франция и Китай. Израиль, Индия и Пакистан свои подписи под Договором о нераспространения ядерного оружия так и не поставили, а Северная Корея сначала подписала, а позднее вышла из него.

После прихода к власти президент Барак Обама провозгласил целью США достижение безъядерного мира. Сейчас, администрация Трампа, судя по сигналам из Белого дома, хотела бы отказаться от этой цели, а также от моратория на испытания ядерного оружия. Следует отметить, что и администрация Обамы в прошлом году выступала против тех переговоров, которые начались сегодня в Нью-Йорке, и призывала союзников США не участвовать в них. В Вашингтоне объясняли, что «полный запрет на ядерное оружие подорвет принцип ядерного сдерживания, на котором базируется безопасность США и их союзников».

Высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности США Кристофер Форд на днях сказал, что Вашингтон "категорически против" инициативы о запрете ядерного оружия, заявив, что "такой запрет не будет способствовать поддержанию мира и безопасности во всем мире".

Аналогичную позицию занимает и Россия. Комментируя начало переговоров в ООН, представитель российского МИДа Михаил Ульянов заявил, что «Россия полностью разделяет цель построения безъядерного мира. Но к достижению этой цели нужно продвигаться осмысленно, поэтапно и с должным учетом всех сопутствующих обстоятельств. Считаем эту инициативу плохо просчитанной и даже вредной”. Ульянов назвал идею запрета “романтической”.

Россию, как и США и других членов Совета Безопасности ООН, не устраивает и то, что нынешние переговоры по запрету проходят на основе правил процедуры Генеральной ассамблеи ООН. Это означает, что спорные проблемы будут ставиться на голосование, и у членов ядерного клуба не будет права вето.

Трамп в ходе предвыборной кампании говорил и о желании избавить мир от ядерного оружия, и об усилении ядерного арсенала США. Он также намекал на возможность применения ядерного оружия против «Исламского государства» и о возможности приобретения ядерного оружия такими союзниками США, как Япония и Южная Корея. Какой в итоге будет ядерная доктрина США, пока неизвестно. Предполагается, что ее обзорный анализ займет около года.

Активисты, выступающие против ядерного оружия, не ждут от администрации Трампа ничего хорошего, указывая, что обсуждаемый сейчас отказ от моратория на испытания будет нарушением действующего Договора о нераспространении. Критики “романтического” подхода к ядерному разоружению указывают, что без участия членов ядерного клуба начавшиеся в ООН переговоры не имеют смысла.

Страны-члены ядерного клуба считают, что с гуманитарной точки зрения идея ликвидации оружия массового уничтожения является привлекательной, но с точки зрения Realpolitik, которая сегодня преобладает в мире, она, вероятно, нежизнеспособна. Скорее всего, добавляют они, время запрещения ядерного оружия еще не пришло. Страны, которые легально или нелегально обладают ядерным оружием, не откажутся от того, во что они столько инвестировали. У ядерных государств просто нет стимулов, чтобы в этом участвовать, говорят в кулуарах ООН, обладающих оружием массового уничтожения.