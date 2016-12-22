«Бывшие республики СССР состоялись как государства»

Один из наиболее авторитетных американских специалистов по России Стивен Сестанович, бывший координатор Госдепартамента по странам СНГ в ранге посла в администрации Билла Клинтона, ныне научный сотрудник Совета по международным отношениям и профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, прокомментировал 25-летие распада Советского Союза в интервью Русской службе «Голоса Америки».

«25 лет назад, когда рухнул Советский Союз, никто не знал, чем все это обернется, – отметил Стивен Сестанович. – Никто не знал, какую политику будет проводить Россия. Никто не знал, состоятся ли бывшие советские республики как государства. Сегодня у нас есть ответы на некоторые из этих вопросов. Мы видим, что это, большей частью, состоявшиеся и достаточно успешные государства. Некоторые из них оказались успешными в своем демократическом развитии; другие более успешны как диктатуры. Но все они, похоже, готовы отстаивать свой суверенитет на международной арене. 25 лет назад не было уверенности в том, что бывшие республики действительно обретут государственность. Я думаю, что многие русские не были уверены в том, что эти государства выживут. Я даже думаю, русские считали шансы того, что эти республики встанут на ноги и трансформируются в независимые государства, минимальными. Мне кажется, многие люди в российской власти были удивлены тем, что это произошло».

«Самое интересное в этой истории – это, конечно, траектория России, – продолжил Сестанович. – По прошествии 25-и лет мы все еще не можем сказать, как она будет развиваться. Многие политические институты в России по-прежнему определяются советским опытом: государственная бюрократия, роль военных и служб безопасности – все это, к сожалению, слишком напоминает советские времена. Я думаю, что многие россияне, если бы им сказали об этом 25 лет назад, были бы разочарованы. Сосредоточение финансовых ресурсов в руках небольшой группы людей и способность этих сверх-богатеев контролировать национальную политику тоже вызывает большое разочарование. И, конечно, коррупция в высших эшелонах власти – это не просто разочарование, а фактор, вызывающий хроническое отчаяние. Господин Путин сам это признает. В своей «прямой линии» прошлой весной он говорил о произволе власти, превышении полномочий. Российская система изобилует произволом. Для многих из тех, кто 25 лет назад уповал на верховенство закона, это, конечно, видится, как огромный недостаток».

Стивен Сестанович не думает, что Владимир Путин, назвавший распад Советского Союза «величайшей геополитической катастрофой», тайно лелеет мечты о возрождении Союза. Тем не менее, американский политолог назвал российскую политику в «ближнем зарубежье» «не слишком продуктивной»:

«Я был бы крайне удивлен, если бы господин Путин думал, что сегодня возможно возродить Советский Союз. Он говорит, что так не думает, и я ему верю. Он считает, что в интересах России иметь то, что мы называем “сферой влияния” – некое экономически интегрированное пространство, в котором Россия играла бы главенствующую роль. Проблема в том, что многие государства в этом пост-советском пространстве хотят быть подлинно независимыми, делать самостоятельный выбор. Они хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, в том числе и экономические.

Но они видят, что отношения с другими соседями экономически более выгодны: так, среднеазиатские страны смотрят в сторону Азии и Ближнего Востока, бывшие советские республики в европейской части смотрят в сторону Евросоюза. Для них этот выбор не только выгоден, но и является предметом национальной гордости. Мечта господина Путина о сферах влияния настолько противоречит национальным чаяниям меньших соседей России, что это будет неиссякаемым источником конфликтов. Такая политика не решает, а лишь создает проблемы. Я думаю, что со временем, лидеры России начнут понимать, что такая политика не слишком продуктивна. Она не приносит выгод ни России, ни бывшим советским республикам. Вероятно, политика, основанная на равенстве и взаимоуважении, на понимании того, что страны имеют право выбора, будет более выгодна для всех сторон».