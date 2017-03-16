Эксперты: новой перезагрузки при Трампе ожидать не стоит

Новой перезагрузки американо-российских отношений при президенте Трампе не будет, потому что у двух стран слишком мало общих интересов. К такому выводу пришли американские эксперты, обсуждавшие перспективы улучшения отношений между США и Россией в Нью-Йорке. Семинар был организован совместно Колумбийским и Нью-Йоркским университетами.

Известный историк, профессор Принстонского университета Стивен Коткин несколько ошарашил либеральную нью-йоркскую публику, открыв свое выступление сообщением о том, что он «тоже встречался с российским послом Сергеем Кисляком» и похвалой в адрес Дональда Трампа.

«Трампа очень легко высмеивать, и мы делаем это каждый день, – сказал он. – Однако высказанная Трампом во время предвыборной кампании критика американской внешней политики во многом была правильной».

Профессор Коткин поспешил добавить, что Трамп и его команда пока не предложили каких-либо решений, и выразил сомнение в том, что им удастся это сделать. Другие участники дискуссии допустили, что общий климат американо-российских отношений при Трампе может несколько улучшиться.

«Трамп настолько не заинтересован в правозащитной тематике, что это может убедить Москву, что США действительно не намерены дестабилизировать российское правительство, – предположил профессор Джорджтаунского университета Дэниэл Нексон. – И это может привести к улучшению климата».

Одним из первых сигналов о том, что Трамп может отказаться от правозащитной повестки и продвижения демократии за рубежом стало выступление в июле прошлого года в Высшей школе экономики в Москве Картера Пэйджа. Этот банкир, известный своими связями с Россией, представлялся советником Трампа по внешней политике, хотя до сих пор не ясно, насколько формализованы были его связи с кандидатом Республиканской партии.

Эксперты сошлись во мнении, что во время прошлогодней предвыборной кампании в США Кремль первоначально стремился лишь ограничить пространство для маневра Хиллари Клинтон. Однако именно из выступления Пэйджа в ВШЭ в Кремле поняли, что Трамп готов будет изменить сложившийся либеральный миропорядок. Это позволяло Москве рассчитывать на достижение более далеко идущих целей в случае победы Трампа на выборах, что, однако, летом прошлого года считалось маловероятным. Тем не менее, для Кремля Трамп перестал быть «меньшим из двух зол» и превратился в кандидата, победа которого сулила немалые дивиденды.

Возможные контакты Картера Пэйджа и других представителей предвыборной кампании Трампа с российскими официальными лицами и попытки скрыть эти контакты сейчас стали предметом разбирательства в американском Конгрессе. Одним из тех, кто пригласил Пэйджа в Россию с частным визитом, был доцент Высшей школы экономики Юваль Вебер, один из двух американских экспертов, работающих в этом престижном московском ВУЗе. В интервью Русской службе «Голоса Америки» он сказал, что о контактах Пэйджа с российскими официальными лицами ему ничего не известно. По его словам, коллега в ВШЭ знал Пэйджа лично, и решил воспользоваться этим знакомством.

«Мы пригласили внешнеполитического советника Трампа изложить свои мнения по американо-российским отношениям в контексте Восточной Европы и Средней Азии, – сказал Вебер. – Чем господин Пэйдж занимался в Москве в свободное время я не знаю и хочу знать еще меньше».

По мнению Юваля Вебера, ирония заключается в том, что выступление Пэйджа в Москве и другие контакты с представителями Трампа укрепили Кремль в мысли о необходимости поддержать Трампа, но именно эта поддержка со стороны Москвы сейчас ограничивает возможности президента Трампа по улучшению американо-российских отношений.

«Ирония в том, что такой жесткий кандидат, как Хиллари Клинтон – она, как и господин Путин, занимает очень четкие и предсказуемые позиции – могла бы добиться большего, – предположил эксперт. – Они, как два тяжеловеса, схлестнулись бы на ринге, и могли бы достичь в результате некое соглашение, с которым оба могли бы смириться. Сейчас проблема с президентом Трампом и его скрытыми связями в том, что никто не знает, что им движет: то ли это его частные интересы, то ли государственные».

По мнению экспертов, после всех громогласных заявлений в американо-российских отношениях сохранится статус-кво.

«У Соединенных Штатов, например, нет необходимости ужесточать политику по украинскому вопросу, – сказал «Голосу Америки» профессор Джорджтаунского университета Дэниэл Нексон. – Санкции работают и оказывают давление на Россию. Откровенно говоря, у США нет достаточных национальных интересов в Украине, чтобы проводить более агрессивную политику. США должны поддерживать союзников по НАТО, что мы уже делаем с помощью Инициативы по обеспечению европейской безопасности, и я надеюсь, что администрация Трампа продолжит ее».

Профессор Нексон считает, что сложившийся либеральный миропорядок отвечает интересам США, а попытки России изменить его указывают на фундаментальный конфликт интересов между двумя странами. С этим согласился и Стивен Коткин.

«Между двумя странами существует фундаментальный конфликт интересов, – констатировал он. – Поэтому отношения плохие, и таковыми они и останутся. Эти отношения можно улучшить и сделать управляемыми. Фундаментальный конфликт интересов не обязательно означает холодную или горячую войну. Этими отношениями можно более компетентно управлять, но для этого необходимо признать фундаментальный конфликт интересов».

В итоге участники дискуссии сошлись во мнении, что новой перезагрузки при Трампе ожидать не приходится.