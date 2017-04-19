Александр Вершбоу предлагает ввести временную администрацию ООН в Донбассе

Эксперты об «узких расхождениях» и «фундаментальных разногласиях» в американо-российских отношениях
НЬЮ-ЙОРК – Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщает, что глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон во время своего недавнего визита в Москву познакомил Владимира Путина с планом президента Дональда Трампа по Сирии. В Кремле эти сообщения опровергают. Однако, даже если США и России удастся найти какие-то формы взаимодействия для политического урегулирования в Сирии, камнем преткновения в американо-российских отношениях останется Украина. Таков консенсус экспертов, принимавших участие в симпозиуме «Россия и Запад», прошедшем в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.
«Именно из-за Украины расстроились отношения между Востоком и Западом, точнее из-за того, что Россия нарушила все международные нормы, – сказал в интервью Русской службе «Голоса Америки» бывший посол США в России Александр Вершбоу. – Поэтому я считаю решение украинской проблемы фундаментальным вызовом».
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Перспективы урегулирования конфликта в Донбассе, и тем более возвращения Крыма под украинскую юрисдикцию экспертам кажутся весьма туманными. Директор московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин настроен пессимистически. «Я не вижу, как это может разрешиться», – сказал единственный российский эксперт, принимавший участие в симпозиуме в Нью-Йорке.
На сложность проблемы указал и Сэмюэл Чарап, политолог из стратегической исследовательской корпорации РЭНД. Он отметил, что США принципиально отрицают сферу российского влияния на постсоветском пространстве, однако при этом никто не хочет ввязываться в войну из-за Украины или Грузии.
«Мы заявляем, что у России не может быть сферы влияния в ближнем зарубежье, – констатировал он. – Но де-факто мы также говорим, что не примем Украину и Грузию в НАТО или Евросоюз, в значительной степени потому, что Россия вторглась в эти страны. Таким образом, Россия всегда будет обладать влиянием на постсоветском пространстве».
Бывший американский посол в России и экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу в качестве решения предлагает интернационализацию конфликта.
«Есть интересные идеи, включая введение временной администрации ООН, наподобие той, что существовала на отдельных территориях бывшей Югославии или в некоторых других регионах, – сказал бывший посол, а ныне эксперт Атлантического совета. – Такая интернационализация может позволить восстановить украинский суверенитет в Донбассе в течение 3-4-х лет».
Пока же единственно возможным выходом из кризиса эксперты считаютМинские договоренности, достигнутые в феврале 2015 года лидерами Украины, России, Германии и Франции. Впрочем, считают эксперты, выполнение условий Минских соглашений прямо сейчас вряд ли возможно из-за давления на правительство в Киеве праворадикальных сил.
«Пойти на это сегодня было бы самоубийством для украинской власти, потому что в Донбассе продолжаются бои, – признает Чарльз Купчан, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям. – Дорожная карта (разработанная «нормандской четверкой – М. Г.) предусматривает очередность шагов: сначала происходит разъединение войск, затем их отвод, сдача орудий в пломбированные хранилища. Эти шаги повысят безопасность и создадут условия, которые могут позволить Верховной Раде принять законы в соответствии с Минскими договоренностями».
При этом изменить статус Крыма будет сложнее, признают эксперты.
«Если бы было соглашение по Донбассу, я думаю стороны согласились бы остаться при своих мнениях по Крыму, позволив улучшить отношения между Россией и Западом», – говорит Чарльз Купчан.
Однако, эксперты указывают также и на более фундаментальные противоречия в американо-российских отношениях.
«Я думаю, что фундаментальная проблема российско-американских отношений – это проблема мирового порядка, – сказал в интервью Русской службе «Голоса Америки» директор московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин. – Для США это все-таки сохранение своего доминирования в мире. Оно называется лидерством, но по сути это доминирование. Россия не признает доминирование какой-либо другой страны – ни в Европе, ни в мире – и она стремится к некоему концерту держав, который я для себя называю олигархатом. Но ей очень важно, что бы Россия была членом этого собрания. Это своего рода Совет безопасности, но не как орган, где какие-то вопросы обсуждаются, а как реальный орган мирового управления»
По мнению Чарльза Купчана, несмотря на наличие целого ряда мелких и фундаментальных разногласий между США и Россией, Вашингтон и Москва все же должны искать точки взаимопонимания.
«Я считаю, что американо-российские отношения сегодня переживают тяжелые времена и носят конфронтационный характер, – сказал он в интервью «Голосу Америки». – Обе стороны должны понимать, что в такой ситуации проигрывают и те, и другие, и что необходимо искать способы улучшения отношений. Я не думаю, что это будет просто, потому что у нас много разногласий. Некоторые из них узкие – по Украине, Сирии, вопросам безопасности в российском ближнем зарубежье. Другие разногласия носят более фундаментальный характер и касаются лидерства в мире, достоинств и недостатков либерального миропорядка. Таким образом, есть узкие разногласия, продиктованные интересами сторон, и есть разные видения того, какими должны быть международные отношения. Я думаю, что сейчас лучше всего было бы провести рабочую инвентаризацию всех вопросов, вызывающих разногласия, и попытаться найти точки соприкосновения, которые позволили бы найти точку опоры для наших отношений».
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