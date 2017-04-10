Бывший русскоязычный депутат в Нью-Йорке под подозрением

Бывший москвич и бывший депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк Алек Брук-Красный оказался среди 13 сотрудников и владельцев трех бруклинских клиник, которым в Нью-Йорке были предъявлены обвинения в распространении наркотиков, отмывании денег, мошенничестве с государственными страховками Medicare и Medicaid, а также в других преступлениях. Все обвиняемые были задержаны полицией, за исключением Брука-Красного, который сейчас находится в Израиле.

Брук-Красный стал первым иммигрантом из России, избранным в Ассамблею штата Нью-Йорк в 2007 году от преимущественно русскоговорящих районов Бруклина. Он несколько раз переизбирался на эту должность, однако в 2015 году, не дождавшись истечения срока, неожиданно сложил с себя депутатские полномочия. Тогда Брук-Красный, чье депутатское жалованье составляло 92,5 тысячи долларов в год, объявил, что уходит из политики в частный сектор. Он возглавил медицинскую лабораторию, и именно на этой должности, как утверждает теперь прокуратура, совершил серьезные преступления.

Обвинения были предъявлены по итогам операции «Лавина», которая началась в 2013 году. Тогда внимание федерального Агентства по борьбе с наркотиками (DEA) привлекли так называемые «покупатели у врачей», то есть люди, не нуждавшиеся в болеутоляющих средствах, но искававшие врачей, которые выпишут им такие таяблетки, включая популярный среди наркозависимых оксикодон. К расследованию присоединилась местная полиция, которая проследила большое количество рецептов на опиоиды к двум бруклинским клиникам Parkville Medical Health и LF Medical Services of NY. Владельцем обеих клиник является 70-летний врач Лазарь Фейгин, иммигрировавший в США из Беларуси 25 лет назад.

По данным обвинения, Фейгин еще в 2012 году начал распространять опиоиды среди своих пациентов в обмен на то, что те проходили у него анализы и процедуры, в которых не было необходимости. Оплачивали эти медуслуги государственные страховки Medicare и Medicaid.

По данным прокуратуры, всего с 2012 по начало 2017 года благодаря противоправным действиям доктора Фейгина и его подчиненных на черном рынке оказались 3,7миллиона таблеток оксикодон, а липовых анализов и процедур было проведено на 16 миллионов долларов.

В преступных операциях участвовала также еще одна клиника, которую открыл врач, прежде работавший с доктором Фейгиным. По словам специального агента DEA Джеймса Ханта, три указанных клиники в общей сложности «вложили в руки наркоторговцев и наркозависимых 6 миллионов таблеток», чья стоимость на черном рынке составляет от 60 до ста миллионов долларов.

По словам специального прокурора по борьбе с наркотиками Бриджет Бреннан, курировавшей операцию «Лавина», она еще ни разу не сталкивалась с таким размахом преступной деятельности. Как считает обвинение, доктор Фейгин намеренно подсаживал часть пациентов на опиоиды, а потом снабжал их оксикодоном.

Прокуратура называет Фейгина «архитектором» преступной схемы, который требовал от врачей своих клиник прописывать пациентам опиоиды, даже если в этом не было медицинской необходимости, а также вынуждал работающих у него врачей назначать ненужные тесты и дорогостоящие анализы. Пациентам клиник также предположительно предоставлялись консультации психиатра и физиотерапевта, однако приемы у этих специалистов длились не более пяти минут, что не соответствует существующим стандартам.

С 2016 года клиники доктора Фейгина сотрудничали с лабораторией Quality Laboratory Services, которую возглавил Алек Брук-Красный после того, как покинул легислатуру штата Нью-Йорк. По данным обвинения, эта лаборатория не только производила анализы мочи, в которых не было медицинской необходимости, но и фальсифицировала их результаты, если в моче находили алкоголь, присутствие которого не позволяет прописывать опиоиды.

Будучи депутатом Ассамблеи, Брук-Красный подготовил по крайней мере два законопроекта по борьбе с наркозависимостью. В январе 2014 года он представил один из них, предполагавший создание программ долгосрочной помощи наркозависимым и финансирование клиник, где пациенты могли бы проходить детоксификацию. Позднее Брук-Красный представил другой законопроект, предусматривавший ассигнование 500 тысяч долларов на «привлечение внимания к опасности» использования героина. Оба эти законопроекта, однако, были отклонены.

Адвокат Брука-Красного Фрэнк Карон в электронном послании, полученном Русской службой «Голоса Америки», отметил, что его «подзащитный понимает тяжесть обвинений и, разумеется, серьезность эпидемии опиоидов».

«Что же до утверждений, будто он в чем-то виноват, то это – невероятная несправедливость, – добавил он. – Как явствует из обвинительных документов, это расследование началось много лет назад. Алек же начал работать в офисе доктора Фейгина лишь 5-6 месяцев назад. Мы уверены, что когда будут приведены все факты, станет очевидно, что господин Брук-Красный – лишь третья сторона, предоставлявшая услуги, и ничего более».

Адвокат добавил также, что Брук-Красный, «бежавший из коммунистической России» и ставший «первым в истории США выходцем из России, избранным в законодательный орган» (что не соответствует действительности – М. Г.), «зарекомендовал себя, будучи депутатом, с наилучшей стороны». «Мы намерены защитить это наследие», – написал Карон, пообещав, что «Алек скоро вернется» в США.

Тем временем, судья Нил Росс отказался выпустить под залог Лазаря Фейгина, сославшись на заявление прокуроров о том, что обвиняемый имеет квартиру в России ивполне может скрыться от наказания.

Газета New York Times напоминает, что в записанном в 2013 году интервью для видеопрограммы, посвященной стилю Брайтон-Бич, Фейгин рассказывал о своем личном консультанте по покупкам и показывал дорогие туфли от Феррагамо.

«Такой стиль в России был почти невозможен, – говорил тогда доктор Фейгин. – У меня не было денег. Я работал, и по сей день работаю очень, очень тяжело ради того, что бы позволить себе этот стиль».