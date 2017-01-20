Мексиканский наркобарон Эль Чапо выдан США

Власти Мексики выдали наркоторговца Хоакина Гусмана (Эль Чапо) в США, где его обвиняют в наркоторговле, убийстве и других преступлениях.

В четверг было объявлено, что Гусман вылетел с территории Мексики, однако не уточнялось, куда его везут.

Однако высокопоставленные представители США сообщили, что он направлялся в Нью-Йорк, куда прибыл в четверг вечером.

Нью-Йорк – одна из юрисдикций в США, где Гусману предъявлены обвинения.