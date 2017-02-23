Отношения США и Мексики портятся из-за миграционной политики

ВАШИНГТОН - Как сообщило утром в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации Белого дома, президент Трамп отложил подписание нового иммиграционного указа,​ как минимум, до следующей недели.

Предполагается, что в новой версии указа сохранится запрет на въезд гражданам из семи мусульманских стран, но он не затронет тех, кто имеет американские визы, грин-карты или двойное гражданство.

Тем временем, администрация Трампа пытается разрешить непонимание с Мексикой по поводу депортации прибывающих оттуда мигрантов. В мексиканскую столицу отправились госсекретарь и министр внутренней безопасности США.

Проблема охраны американских границ встала еще острее после того, как стало известно о самоубийстве гражданина Мексики, в третий раз депортированного из США. Он покончил с собой у пограничного пункта Чапарраль. 45-летнего мексиканца Гваделупе Валенсию нашли без сознания и доставили в больницу, где он вскоре скончался. Обстоятельства и причины самоубийства – выясняются.

Проблема, как считают мексиканские СМИ, – в расширении практики депортации из США мигрантов. Ранее, Министерство внутренней безопасности США заявило о том, что задержанные за незаконное пересечение границы будут отсылаться обратно в Мексику независимо от того, какое у них гражданство. Это вызвало резкий протест мексиканских властей. Министерство иностранных дел Мексики заявило, что не оставит это решение Вашингтона без ответа.

«Я заявляю однозначно и решительно: правительство и народ Мексики не обязаны следовать обязательствам, которые одна страна хочет наложить на другую в одностороннем порядке», – сказал глава МИД Мексики Луис Видегарай.

Чтобы не портить отношения с южным соседом и разобраться в ситуации, в Мексику срочно отправились госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр внутренней безопасности Джон Келли. В Мехико Сити их должен принять мексиканский президент Пенья Ньето. Прием может оказаться прохладным: президент Ньето уже отменил свой визит в США в январе.

Теперь же власти Мексики выступают категорически против планов Белого дома депортировать на мексиканскую территорию любых нелегалов, независимо от национальности. Наверное, поэтому Джон Келли, на недавней встрече c президентом Гватемалы Джимми Моралесом подчеркнул, что к нелегалам в США будут относиться гуманно и, по возможности, отправлять их на родину.

«Я советую не рисковать вашей жизнью и жизнью ваших драгоценных детей и не отправляться в этот опасный путь», – подчеркнул министр внутренней безопасности США Джон Келли.

Тем временем, спикер нижней палаты Конгресса США Пол Райан – третий человек по статусу в государстве – отправился на американо-мексиканскую границу. Он хочет лично оценить ситуацию с мигрантами и с разделительной стеной, строительство которой утвердил своим указом президент Трамп.

Возможно, спикера подтолкнуло к этой поездке то обстоятельство, что его офис в штате Висконсин получил 80 тысяч открыток от граждан, возмущенных иммиграционной политикой властей и намерением республиканцев отменить страхование Obamacare.

В штате Техас, куда Пол Райан прибыл с группой законодателей, он с вертолета, на катере и даже верхом на лошади осмотрел границу с Мексикой. На брифинге с журналистами спикер заявил, что Конгресс обязуется помочь администрации Трампа укрепить границу в кратчайшие сроки.