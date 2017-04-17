Бывший мексиканский губернатор, подозреваемый в коррупции, арестован в Гватемале

ВАШИНГТОН – Мексиканские власти потребовали от Гватемалы выдать беглого бывшего губернатора, подозреваемого в хищении сотен миллионов долларов.

Бывший губернатор штата Веракруз, 43-летний Хавьер Дуарте был задержан в субботу вечером после шестимесячных поисков в отеле в Панахачеле – живописном городе на озере Атитлан в горных районах Гватемалы. В его захвате принимали участие гватемальская полиция и Интерпол.



Он был помещен под усиленную охрану в столице страны, Гватемале.

Бывший член Институционно-революционной партии, Дуарте для многих стал символом коррупции в органах власти в Мексике, где он разыскивается в связи с отмыванием денег и организованной преступностью.

Его обвиняют в том, что он возглавлял коррупционную группировку, которая, предположительно, похитила миллионы долларов из бюджета Веракруза, лишив школы и больницы штата необходимых им ресурсов.

Ранее Дуарте отвергал выдвигаемые против него обвинения, заявляя, что не украл ни единого песо государственных денег и не переправлял бюджетные средства за границу.

Мексиканские власти заявили, что обнаружили миллионы долларов, которые, предположительно, связаны с Дуарте, заморозили более 100 банковских счетов, конфисковали собственность и предприятия, связанные с бывшим губернатором. За его поимку была объявлена награда в 730 тысяч долларов.

Дуарте был задержан через неделю после ареста в Италии бывшего губернатора мексиканского штата Тамаулипас Томаса Ярингтона, которого также подозревают в связях с организованной преступностью и отмывании денег.

Бывший губернатор штата Чиуауа Сесар Дуарте также разыскивается по подозрениям в коррупции. По некоторым сообщениям, он бежал в Эль-Пасо, штат Техас, на юге США. Он не является родственником Хавьера Дуарте.

Все три бывших губернатора состояли в Институционно-революционной партии, к которой принадлежит президент страны Энрике Пенья Ньето.

Партия, исключившая Хавьера Дуарте 25 октября 2016 года, выпустила заявление, в котором приветствовала его арест в Гватемале.