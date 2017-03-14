Визит Меркель в США отложен из-за плохой погоды

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что она уже ехала в аэропорт, откуда должна была вылететь в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, когда он позвонил ей и предложил перенести визит на более поздний срок из-за приближающегося снегопада.

Из-за шторма, который должен обрушиться на северо-восточные районы США, авиакомпании отменили тысячи рейсов. Мэры некоторых городов издали распоряжения о закрытии школ во вторник.

После 10-минутного разговора с Трампом Меркель все же поехала в берлинский аэропорт Тегель, чтобы лично проинформировать об изменении планов журналистов, которые должны были сопровождать ее в поездке.

«Поездка отменена. Это не шутка», – сказала Меркель примерно 12 удивленным журналистам, которые уже находились на борту правительственного самолета.

Ожидалось, что во вторник Меркель проведет встречу с Трампом, на которую отводилось более двух часов, после чего они должны были встретиться за рабочим обедом.

В заявлении Белого дома говорится, что перенос визита на пятницу был согласован «из-за ненастной погоды в северо-восточном регионе США».

«Президент и канцлер хотят вновь подтвердить совместное намерение объединенными усилиями решать общие проблемы», – отметили в Белом доме.