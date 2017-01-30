Петр Порошенко: нам нужно единство Европейского Союза и солидарность с Украиной

КИЕВ – Для того, чтобы имплементировать и выполнить «Минские соглашения» в полном объеме, необходимы объединенные и решительные действия, а также мотивация для России – быть за столом переговоров. Об этом 30 января напомнил президент Украины Петр Порошенко на совместной с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel) пресс-конференции в Берлине.

И когда меня спрашивают – что нам нужно в первую очередь от Европейского Союза, мой ответ очень простой: нам нужно единство Европейского Союза и солидарность с Украиной

«Мы уверены в том, что сегодня нужны объединённые и решительные действия. Решительные действия для того, чтобы мотивировать российскую сторону быть за столом переговоров, мотивировать и имплементировать в полном объеме «Минские соглашения в первую очередь их компонент безопасности, прекратить убийства, в том числе, и мирного населения в Донбассе. […] Подчеркиваю, что никакой альтернативы «Минским договоренностям» не существует», – заявил Петр Порошенко.

Он отметил, что Европа должна противостоять тем вызовам, которые сейчас существуют перед ней.

«И когда меня спрашивают – что нам нужно в первую очередь от Европейского Союза, мой ответ очень простой: нам нужно единство Европейского Союза и солидарность с Украиной. И сегодня ключевой вопрос, сможет ли Евросоюз консолидировать свое единство на основе примата демократического права и демократических ценностей», – Петр Порошенко.

Президент Петр Порошенко сообщил прессе о том, что за вчерашний день (29 января – Т.Б.) во время обострения ситуации на востоке Украины погибло пять украинских военных, а двенадцать – получили ранения. Петр Порошенко отметил, что 30 января «еще двое солдат отдали свою жизнь, защищая территориальную целостность нашего государства и пятеро получили ранения».

Петр Порошенко отметил, что обстрел велся из артиллерийских систем, которые были установлены российскими боевиками в жилых районах Донецка и Ясиноватой для того, чтобы украинские военные не имели возможности осуществить огонь.

Мы будем и в дальнейшем его придерживаться, несмотря на существующие преграды, чтобы добиться мира, политической стабильности и территориальной целостности Украины

Он напомнил присутствующим, что нынешняя встреча с канцлером Ангелой Меркель, которая проходит во время рабочего визита в Германию, – десятая по счету.

Вместе с тем, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность в связи с обострением ситуации в Донбассе при «фактическом отсутствии режима прекращения огня».

«За последние часы мы вновь узнали, что режим прекращения огня фактически не существует, вновь гибнут солдаты», – отметила Ангела Меркель, сообщает «Немецкая волна». При этом канцлер ФРГ подчеркнула важность имплементации «Минских соглашений», «даже если путь к этому тяжелый».

Ангела Меркель отметила, что «мы верим в то, что Нормандский формат является правильным путем».

«Мы будем и в дальнейшем его придерживаться, несмотря на существующие преграды, чтобы добиться мира, политической стабильности и территориальной целостности Украины», – сказала Ангела Меркель, сообщает пресс-служба президента Украины.

Ангела Меркель заверила в дальнейшей помощи Украине со стороны Германии.

«Приветствую реформы, которые сейчас проводятся в Украине. Непростая программа с МВФ, Украина выполнила все требования. Мы поддерживаем и приветствуем шаги по реформированию украинского государства», – отметила федеральный канцлер Германии.

Киев – о консолидации между Берлином и Брюсселем

По мнению руководителя интернет-сообщества «Украина – в ЕС! Перспективы и развитие», политолога Дмитрия Воронкова, Украина пытается «утвердить» новую конфигурацию взаимопонимания с Европейским Союзом на фоне новой политики из Соединенных Штатов.

Если раньше у Соединенных Штатов и Европейского Союза была единая политика по вопросам санкций, то сегодня Петр Порошенко не случайно призвал Берлин и Брюссель к консолидации, к тому, что Евросоюзу нужно найти силы укреплять единство

«Некоторых успехов в этой сфере Украина уже добилась. Россия ощущает лояльность со стороны администрации Дональда Трампа и при этом Евросоюз видит охлаждение отношений с США. Если раньше у Соединенных Штатов и Европейского Союза была единая политика по вопросам санкций, то сегодня Петр Порошенко не случайно призвал Берлин и Брюссель к консолидации, к тому, что Евросоюзу нужно найти силы укреплять единство», – говорит Дмитрий Воронков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Дмитрий Воронков напоминает о том, что Евросоюз сегодня переживает ряд кризисов, которые негативно сказываются на желании отдельных стран продолжать поддерживать проукраинскую политику.

«Петр Порошенко обращался к Ангеле Меркель не просто как к одному из лидеров Германии, а как к одному из лидеров Евросоюза, политика которого влияет на политику других лидеров ЕС. В политической плоскости мы увидели взаимопонимание по «украинскому вопросу», хотя и традиционно выраженное в «обеспокоенности» по поводу эскалации вооруженного конфликта в Донбассе. Есть надежда, что Украина сможет достичь прогресса в сфере энергетической политики, убедить немецкие компании и инвесторов активизировать свою работу в стране», – отмечает Дмитрий Воронков.

Бросить Украину, признать аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса, отказаться от демократических ценностей – это подтвердить, что Евросоюз свое уже отжил. Вряд ли это произойдет

Дмитрий Воронков считает, что лидеры Европейского Союза, несмотря на различные политические заявления по поводу санкций против России, будут проводить проукраинскую политику.

«Бросить Украину, признать аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса, отказаться от демократических ценностей – это подтвердить, что Евросоюз свое уже отжил. Вряд ли это произойдет», – отмечает Дмитрий Воронков.

Внешнеполитические реалии и «Минск-2»

Политолог Петр Олещук считает, что на данном этапе нет четкого понимания, какой будет политика стратегических партнеров по «украинскому вопросу» в частности со стороны Соединенных Штатов.

«В период президентства Барака Обамы Соединенные Штаты были одним из ключевых локомотивов санкционной политики по отношении к России. Пока не известно, какую позицию в этом процессе займет президент Дональд Трамп. Возможно, у него будут аргументы в пользу отмены санкций или частичной отмены американских санкций, если в ответ Россия предложит, например, ядерное разоружение», – говорит Петр Олещук корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Очевидно, что Россия не намерена выполнять «Минские соглашения» и готова выполнить их в выгодном для себя ключе

Петр Олещук считает, что президент Петр Порошенко не случайно подчеркнул свое желание видеть Европейский Союз единым, солидарным с Украиной.

«Очевидно, что месседж украинского лидера прозвучал для европейских стран, в которых очень давно существует скептические настроение в отношении санкций, но они не пытались противопоставить его консолидированной позиции ключевых игроков Евросоюза и Соединенных Штатов. Сейчас в этих странах видят изменения и начинают выдвигать идеи о необходимости отмены санкций. Эту позицию озвучивают министр иностранных дел Венгрии, представители правительства Словакии», – подчеркивает Петр Олещук.

Обострение вооруженного конфликта на востоке Украины за последние сутки, Петр Олещук связывает с желанием России «отвоевать несколько позиций перед гипотетически новыми договоренностями с Соединенными Штатами».

«Очевидно, что Россия не намерена выполнять «Минские соглашения» и готова выполнить их в выгодном для себя ключе. Украина также не намерена их полностью выполнять, поэтому в контексте всех условий, которые наблюдаются сегодня – изменения в политике Соединенных Штатов, предстоящие президентские выборы во Франции, все это ведет к тому, что «Минск-2» будет полностью пересмотрен или заменены чем-то другим. Или просто изменятся внешнеполитические реалии, и это также приведет к принципиально новым политическими решениям», – говорит Петр Олещук.

Вместе с тем, политолог говорит, что он сомневается в выполнении когда-либо «Минских соглашений» в существующем формате.

О стратегических планах и дезинтеграции

По словам директора Центра общественных исследований «Украинский меридиан» Дмитрия Левуся, несмотря на изменения, которые происходят в политических системах Европы и Америки, переговоры по «украинскому вопросу» будут продолжены в системе безопасности ОБСЕ.

Россия, которая на самом деле является стороной конфликта, хотя и не признает это, и Украина в феврале 2015 года ставили перед собой разные цели, подписывая «Минские соглашения

«В системе, которая, в первую очередь, уделяет внимание существующим «Минским договоренностям». Хотя нужно действовать в рамках дипломатических границ, переговоры должны быть стратегией для освобождения украинской земли, это значит, что для этого должны применяться любые способы», – говорит Дмитрий Левусь корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Вместе с тем, Дмитрий Левусь считает, что сегодня очень сложно говорить о временных рамках для выполнения «Минских соглашений» и тем более, о прямой связи между их реализацией с прекращением насилия в Донбассе.

«Россия, которая на самом деле является стороной конфликта, хотя и не признает это, и Украина в феврале 2015 года ставили перед собой разные цели, подписывая «Минские соглашения». Кроме того, есть позиция Европы о том, что мир в Донбассе должен наступить в любом из вариантов их выполнения. Однако говорить о том, что в 2017 году будет возможность выполнить «Минские соглашения» я бы не стал», – подчеркивает Дмитрий Левусь.

Дмитрий Левусь считает, что в стратегическом плане Кремль настроен максимально дезинтегрировать Украину, а эскалация конфликта – один из методов России достижения своих задач.

«Не выполнять «Минские соглашения» нельзя, но и говорить, что они не выполняются, – тоже: Украина их выполняет. Но выполнение или не выполнение «Минска-2» не приводит к тому, будут там или нет гибнуть люди, поскольку Кремль в стратегическом плане настроен на дезинтеграцию Украины, созданию тут подконтрольной территории», – утверждает Дмитрий Левусь.