Как музыка помогает ученикам узнать не только самих себя, но и других

Любимый композитор – Дмитрий Шостакович, произведение - 5 пьес для двух скрипок, – делится своими эмоциями во время интервью Стив Белу. На протяжение трех лет он ходит в музыкальную школу Мерит в Чикаго. Талант, самоотдача на уроках и преданность учебе были вознаграждены: Стив был отобран в состав Национального молодежного оркестра США 2017-го года.

"Однажды на конкурсе я услышал, как играл на скрипке мой друг. Мне очень понравился звук. В итоге я тоже решил попробовать, и играл около двух лет. Со скрипкой мы купили и альт. В моем первом оркестре они отсутствовали, но когда потребовались альты – я решил научиться играть и на этом инструменте", - рассказал Стив Белу

С первого дня учебы в музыкальной школе Мерит у Стива появилось много друзей, а школьный оркестр стал его второй семьей. На протяжении почти сорока лет школа позитивно меняет жизнь молодежи Чикаго. Уникальность учебного заведения, по словам администрации, в том, что оно убирает барьеры на пути талантливых в получении музыкального образования.

"Уникальность Мерит среди других музыкальных школ страны - именно в разнообразии: наши ученики представляют этническое и социально-экономическое богатство города, в котором живут. Музыка является движущей силой, которая собирает всех под одной крышей", - рассказал президент и исполнительный директор музыкальной школы Мерит Чарльз Грод.

Несколько лет назад скрипачка Карли Зарате представляла Мерит на ежегодном музыкальном конгрессе молодых музыкальных талантов в Японии. Ее любимый композитор – Антонин Дворжак и его «Американский» квартет.

"Я обожаю играть это произведение со своим квартетом. Мы все одна большая семья: учителя знают мое имя, я знаю их, и если у нас возникают какие-то проблемы во время изучения того или иного произведения, мы всегда можем обратиться к ним за помощью", - поделилась с "Голосом Америки" Карли Зарате.

"С помощью музыки мы помогаем ученикам узнать не только самих себя, но и других. Да, мы учим музыке, но также и кое-чему другому: коллективной работе, дисциплине, чувству собственного достоинства и умению общаться", - добавил Чарльз Грод.

В школе гордятся своими выпускниками, такими как Энтони и Демарри Макгиллами, ставшими первым кларнетом Hью-Йоркского филармонического оркестра и первой флейтой Даласского симфонического оркестра. Их успех – это успех школы: невероятная история молодых людей, влюбившихся в музыку и раскрывших свой талант.