Daily Mail удовлетворила иск Мелании Трамп

Издатель газеты Daily Mail в среду принес извинения первой леди США Мелании Трамп и согласился выплатить ей неназванную сумму в связи с опубликованной в 2016 году статьей, содержавшей ложные утверждения, что модельное агентство, где она работала, предоставляло эскорт-услуги.

Трамп в феврале подала против издания иск о клевете с требованием выплатить 150 миллионов долларов в качестве компенсации за моральный и финансовый ущерб. В иске утверждалось, что статья лишила ее способности заработать миллионы долларов в тот момент, когда она была «одной из самых фотографируемых женщин в мире».

В статье обсуждались утверждения, которые, по словам адвоката Трамп, изображали ее как проститутку. Изначально эти данные появились в книге и словенском журнале. В иске говорится, что газета либо заранее знала о ложности этих утверждений, либо действовала «с безответственным пренебрежением к истине».

«Мы признаем, что эти утверждения о г-ж Трамп не соответствуют действительности и отзываем их, – говорится в опубликованном в среду заявлении Daily Mail. – Мы приносим г-же Трамп свои извинения за любой ущерб, который причинила ей эта статья».

В сентябре, спустя месяц после публикации статьи, газета опубликовала заявление, согласно котором содержавшиеся в книге и журнале обвинения «ничем не подкреплены», и что целью статьи было проанализировать, как эти утверждения могут отразиться на президентской кампании, даже если они ложны.

Супруг Мелании президент Дональд Трамп к тому моменту был в разгаре борьбы со своей соперницей-демократом Хиллари Клинтон, которую он победил на ноябрьских выборах.