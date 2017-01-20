Медведев не уверен относительного будущего отношений с США

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в пятницу выразил неуверенность относительно будущего развития отношений между Россией и США, несмотря на сообщения американской прессы о якобы «пророссийской ориентации» Дональда Трампа.

Однако он заверил, что Россия сделает все возможное для их улучшения.

«Мы не знаем, как будет строить свои отношения с нашей страной новая американская администрация, – написал Медведев на своей странице в Facebook. – Но мы надеемся на разум. И готовы пройти свой путь, чтобы они изменились к лучшему».

Вместе с тем российский премьер подверг жесткой критике администрацию Барака Обама, утверждая, что она «разрушила» американо-российские отношения.

«Всем известно, что США всегда старались "рулить" практически всеми мировыми процессами, беззастенчиво вмешивались во внутренние дела самых разных стран, вели одновременно несколько войн на чужих территориях. Ирак, "арабская весна", Украина, Сирия – вот лишь часть списка этих авантюр последних лет», – отметил председатель правительства РФ.

По словам Медведева, последствия этих авантюр «мы наблюдаем до сих пор: от полного развала политических систем в этих странах до войн, жертвами которых стали десятки тысяч человек».

Как утверждает премьер, «к концу второго срока администрации президента Обамы российско-американские отношения полностью деградировали».

«Администрация Обамы разрушила отношения США и России, доведя их до низшей точки за последние десятилетия. Это ее главная внешнеполитическая ошибка, которая навсегда осталась в истории», – указал глава российского правительства.

Он подчеркнул, что даже при наличии разных оценок международных событий Белому Дому нужно было учитывать главное: «что Россия не "банановая республика"»

«Зачастую нам может что-то нравиться или не нравиться в политике наших ключевых партнеров, но мы обязаны помнить об общей ответственности», – указал Медведев.

«А вот этого-то администрации Обамы не хватило», – заключил премьер-министр РФ.