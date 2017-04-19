Медведев отчитался, депутаты поаплодировали

МОСКВА – Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своем ежегодном отчете о деятельности правительства в стенах Госдумы сделал акцент на успехах своего кабинета, лишь вскользь упомянув про низкие зарплаты россиян, падение доходов населения и другие насущные проблемы, на что ему не преминули указать некоторые депутаты из рядов системной оппозиции, сообщают 19 апреля СМИ.

Но давайте на землю опустимся все. Мы в каких условиях живем? Финансы закрыты, блокада, нефть упала в два раза – вы это все забыли?

При этом Медведев напомнил критикам, в каких сложных условиях живет сейчас Россия.

«Давайте по-честному: я сегодня все специально смягчил (в отчете – В.В.), имея ввиду и то, что экономика стала подрастать, и целый ряд отраслей дает уверенный рост, – цитирует его ТАСС. – Но давайте на землю опустимся все. Мы в каких условиях живем? Финансы закрыты, блокада, нефть упала в два раза – вы это все забыли?»

По словам премьера, «каждое решение в экономике приводило к конкретным изменениям в жизни человека».

Согласно оценкам экспертов НИУ ВШЭ, в 2016 году больше трети россиян (41%) испытывали трудности с покупкой одежды и еды. А в соответствии с данными социального мониторинга РАНХ и ГС, уровень бедности населения неуклонно рос до самого последнего времени и только в январе-сентябре прошлого года составил 13,9%. Что касается доходов граждан, то, начиная с октября 2014 года, они только падали и снизились, по некоторым оценкам, более чем на четверть.

К достижениям правительства Медведев, в частности, отнес увеличение продолжительности жизни граждан на 6 лет (с 66 до почти 72 лет) («Это самый высокий показатель за всю историю страны», – сказал он под аплодисменты), а также повышении рождаемости.

рассчитывать на то, что вернутся благополучные времена первой половины середины нулевых годов, когда заработная плата росла на 10-15 процентов в год, разумеется, нельзя

Кроме того, премьер пообещал «в ближайшие несколько лет» повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума для работающих граждан, сообщает газета «Ведомости».

МРОТ сейчас составляет 7500 руб., а среднероссийский прожиточный минимум – около 11 000 руб.

Председатель партии «Гражданская инициатива», экс-министр экономики России, профессор Андрей Нечаев считает, что основной лейтмотив выступления премьера состоял в том, что все могло быть гораздо хуже.

«Действительно, падение цен на нефть, санкции и системные проблемы российской экономики привели к достаточно глубокому кризису, из которого, похоже (по крайней мере формально, по основным макроэкономическим показателям), наша экономика начинает выходить, – констатировал он в интервью «Голосу Америки». – Но кризис оказался менее глубоким, чем он был, скажем, в 2008-2009 годах. В общем, все рассуждения премьера на данную тему и базировались на этих двух тезисах».

Все сравнения с более благополучными странами, будь то страны БРИКС или Запада, конечно, не в пользу России, поэтому премьер к ним и не прибегал, заметил Андрей Нечаев.

«Есть многие социальные проблемы, которые нам не удается и не удастся решить просто в связи с теми темпами роста, которые демонстрирует российская экономика и на которые она, кажется, обречена без проведения кардинальных изменений в экономической политике, – добавил он. – В этой связи, похоже, что граждане России могут рассчитывать на сравнительно низкую по нашим меркам инфляцию, что, несомненно, позитивно. Но рассчитывать на то, что вернутся благополучные времена первой половины середины нулевых годов, когда заработная плата росла на 10-15 процентов в год, разумеется, нельзя».

Этот рейтинг, в принципе, поднять невозможно, потому что Медведева большинство людей в стране воспринимает как пустое место

В свою очередь, по мнению старшего научного сотрудника Института Гайдара Сергея Жаворонкова, российская экономика выглядит сегодня «очень печально».

«Двухлетний социально-экономический спад признан даже согласно официальной статистике, – подчеркнул он в комментарии «Голосу Америки» При том, что эту статистику постоянно меняют, причем в угоду власти».

Как полагает Сергей Жаворонков, это делается политически мотивировано.

«У властей понятная задача – рапортовать об успехах, – утверждает он. – Но сделать это крайне трудно, особенно на фоне того, что среднемировой экономический рост составляет примерно два процента».

Согласно опросу Левада-центра, рейтинг Дмитрия Медведева в марте 2017 достиг своего максимального пика и снизился до 42 пунктов.

Сергей Жаворонков убежден, что своим отчетом в Думе премьер нисколько не смог улучшить свое реноме в глазах публики.

«Этот рейтинг, в принципе, поднять невозможно, потому что Медведева большинство людей в стране воспринимает как пустое место», – резюмировал он.

Вместе с тем, как передают СМИ, премьер, отчитываясь перед депутатами, вновь отказался говорить о расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, заявив, что он не собирается комментировать «абсолютно лживые продукты политических проходимцев».

Разумный человек давно все разъяснил, на что хватило бы пяти минут времени, а Медведев только и говорит, что его обвиняет какой-то “проходимец”. Может, и проходимец, но ты на ответь на вопросы, которые тебе задает уже полстраны

Андрей Нечаев думает, что в данном случае Медведев в праве выбирать любую позицию.

«Это скорее вопрос не к нему, а к той же Думе, которая отказалась проводить расследование по результатам доклада ФБК. Это и вопрос к президенту, который никакого поручения правоохранительным органом в этой связи не дал и всячески подчеркивает свое полное доверие к премьеру», – заключил он.

Сергей Жаворонков уверен, что отказ премьер разговаривать по сути предъявленных ему обвинений «бесконечно его дискредитирует».

«Разумный человек давно все разъяснил, на что хватило бы пяти минут времени, а Медведев только и говорит, что его обвиняет какой-то “проходимец”. Может, и проходимец, но ты на ответь на вопросы, которые тебе задает уже полстраны», – обобщил он.

Согласно данным Global Wealth Report, за 2016 год рядовые граждане РФ обеднели в совокупности на $198 млрд. Вместе с тем, количество долларовых миллиардеров в стране выросло с 90 до 96 человек. Больше таковых только США и Китае.