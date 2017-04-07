Медведев: акция США в Сирии была «на грани боевых столкновений с Россией»

МОСКВА — Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу жестко раскритиковал руководство Соединенных Штатов в социальных сетях. После участия в заседании Совета безопасности России под председательством президента Владимира Путина, Медведев опубликовал пост в соцсетях, в котором заявил: «Остатки предвыборного тумана рассеялись. Вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом – ИГИЛ, администрация Трампа доказала, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии.

В жестком противоречии с нормами международного права, без одобрения ООН. С нарушением собственных процедур, устанавливающих необходимость предварительного уведомления Конгресса о военной операции, которая не связана с нападением на США. На грани боевых столкновений с Россией».

«Своей военной акцией администрация президента США доказала и свою несамостоятельность, свою крайнюю зависимость от мнения вашингтонского истеблишмента, который резко критиковал в инаугурационной речи новый президент…» - сделал вывод глава правительства России.

Дмитрий Медведев подчеркнул свою разочарованность в том, что ожидания Москвы от предвыборных заявлений Дональда Трампа не оправдались: «Никто не преувеличивает ценности предвыборных обещаний, но все же есть пределы приличия. За ними абсолютное недоверие. Что совсем печально для наших вконец испорченных отношений».

Между тем, Государственная Дума России на своем пленарном заседании приняла обращение к парламентам мира, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ с призывом «осудить агрессивные действия Соединенных Штатов Америки, нарушающие основополагающие принципы международного права, подрывающие сотрудничество государств мира в борьбе против терроризма».

По мнению российских депутатов, «в качестве надуманного предлога для совершения акта вооруженной агрессии против суверенного государства Вашингтон использовал трагедию с гибелью жителей провинции Идлиб от химического оружия неизвестного происхождения».

«Без предварительного расследования, отвергнув предложение России о необходимости тщательного изучения всех обстоятельств трагедии, Соединенные Штаты, исходя из геополитических амбиций мирового жандарма, в очередной раз продемонстрировали приверженность силовым действиям, направленным на свержение президента Башара Асада» - говорится в заявлении парламента России.

В ходе обсуждения этого документа лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский сказал, что России следует усилить защиту Сирии: «Мы должны закрыть всю территорию Сирии нашими системами С-300, С-400, подвести туда часть Черноморского и Северного флота и помогать наносить удары по ИГИЛ и другим антиправительственным силам».

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что во время визита в Сирию во второй половине марта российских и европейских парламентариев Башар Асад заверил их, что Дамаск не располагает химическим оружием: «В том самом разговоре Башар Асад сказал нам, что у них нет химического оружия, в применении которого их все время обвиняют».