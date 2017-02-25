Генерал Макмастер не разделяет взглядов администрации Трампа на ислам

По сообщениям, новый советник по вопросам национальной безопасности США сообщил своим сотрудникам, что мусульмане, которые ведут террористическую деятельность, наносят вред исламу. Такая позиция отличается от идеологических установок, других высокопоставленных советников президента Дональда Трампа.

Генерал-лейтенант Герберт Реймонд Макмастер сообщил членам Совета национальной безопасности США, что использование термина «радикальный исламский терроризм» является контрпродуктивным, так как действия террористов противоречат исламу, сообщается в газете The New York Times.

Макмастер сделал данное заявление на общей встрече с сотрудниками в четверг, сообщили присутствовавшие на мероприятии.

Заявления Макмастера противоречат многочисленным высказываниям президента и позиции его предшественника на посту советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который вышел в отставку после того, как ввел в заблуждение сотрудников администрации по поводу своих телефонных разговоров с российским дипломатом.

Речь Макмастера может быть сигналом того, что генерал-лейтенант может увести совет по национальной безопасности от идеологических установок Флинна.

Заявления Макмастера, скорее, напоминают позицию бывших президентов США Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего, которые тщательно отделяли террористическую деятельность от мусульманской веры, в том числе из соображений необходимости поддерживать сотрудничество с мусульманскими союзниками в борьбе с терроризмом.

Пока неясно, в какой степени Макмастеру удастся влиять на позицию по этому вопросу в Белом доме, где несколько главных советников президента разделяют противоположные взгляды на ислам. Главный стратег Белого дома Стивен Бэннон, например, раннее предупреждал о неминуемой борьбе между иудейско-христианским миром и мусульманским.

Разница в подходах советников Белого дома может стать общеизвестной в случае, если Комитет Сената по вооруженным силам решит провести слушание по утверждению Макмастера в должности. Пост советника по национальной безопасности не требует утверждения Сенатом, однако сенаторы должны одобрить назначение трехзвездного генерала Макмастера на новую должность.

Председатель комитета Джон Маккейн не сообщил, будет ли проводиться слушание.