Макмастер ведет переговоры с гражданскими и военными лидерами Пакистана

ИСЛАМАБАД – Советник Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер находится в Пакистане, где обсуждает с представителями гражданских и военных властей двусторонние проблемы безопасности и усилия по стабилизации обстановки в соседнем Афганистане.

Макмастер прибыл в Исламабад в понедельник после того, как накануне провел переговоры с афганскими лидерами в Кабуле для анализа и оценки антитеррористических миссий и мер США по борьбе с повстанцами в этой стране.

После встречи Макмастера с советником премьер-министра Пакистана по внешней политике Сартажем Азизом было выпущено официальное заявление, в котором говорилось, что Исламабад выразил свою озабоченность по поводу ухудшения обстановки в Афганистане.

В заявлении отмечается, что Азиз «вновь подтвердил» приверженность Пакистана совместной работе с международным сообществом по поддержке усилий, направленных на достижение примирения в Афганистане. В заявлении отмечается, что Макмастер признал потери, которые понес Пакистан в борьбе с экстремизмом и терроризмом.

«Он подтвердил приверженность новой администрации тесному сотрудничеству с Пакистаном ради укрепления взаимовыгодных связей и достижения общих целей – установления мира и стабильности в Афганистане и регионе», – говорится в заявлении.

Это первая поездка Макмастера в данный регион после назначения на должность советника по национальной безопасности при президенте Дональде Трампе. Его визиту предшествовали призывы американских военачальников направить в Афганистан еще несколько тысяч военнослужащих для укрепления нынешнего контингента из примерно 8,400 американских солдат, с тем, чтобы выйти из «тупика» в борьбе с Талибаном.

Макмастер не комментирует вопрос об увеличении контингента

В беседе с журналистами местной афганской телекомпании после завершения встреч в Кабуле Макмастер ушел от ответа на вопрос, предусматривает ли новая стратегия, которую разрабатывает администрации Трампа, увеличение численности американских войск в Афганистане.

«Частью новой стратегии будет то, что решит президент. От президента Трампа зависит, чем мы будем заниматься здесь. Он определит, какие оптимальные действия нужно предпринять, чтобы ускорить достижение прогресса в войне и помочь принести прочный мир и безопасность афганскому народу», – заявил Макмастер телекомпании TOLOnews.

Он также обратился с посланием к лидерам в Пакистане, где, как предполагают афганские власти, боевики Талибана создали убежища, и откуда они совершают атаки на территорию Афганистана при помощи разведывательного ведомства соседней страны.

Напряженные отношения

«Все мы на протяжении многих-многих лет надеялись, что лидеры Пакистана осознают, что в их интересах преследовать эти группировки менее выборочно, чем в прошлом, и что лучший способ проводить свои интересы в Афганистане и других странах с помощью дипломатии, а не подконтрольных групп, которые занимаются насилием», заявил Макмастер.

Пакистанские власти отвергают обвинения в укрывательстве талибов и утверждают, что недавние антитеррористические операции разрушили инфраструктуру террористов, особенно на приграничных территориях. Исламабад настаивает, что боевики бежали в десятки районов Афганистана, которые контролируются Талибаном.

Взаимные обвинения в укрывательстве антигосударственных вооруженных группировок и поддержке террористических атак в отношении друг друга, которые звучат в последние годы, привели к ухудшению отношений между Афганистаном и Пакистаном.