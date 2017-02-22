Назначение генерал-лейтенанта Макмастера: реакция в России

МОСКВА – В России на экспертном уровне довольно настороженно восприняли назначение генерала Макмастера на должность советника президента США по национальной безопасности. Комментариев официальных российских лиц по этому поводу пока не последовало.

Напомним, что Дональд Трамп объявил о назначении генерал-лейтенанта Армии США Герберта Реймонда Макмастера на важный пост в понедельник, 20 февраля, что произошло вскоре после вынужденной отставки Майкла Флинна, прослужившего советником менее месяца.

«Это – человек огромного таланта и огромного опыта», – сказал о Макмастере глава Белого дома, объявив о новом назначении в своей загородной резиденции Мар-о-Лаго в штате Флорида.

Новый избранник Трампа известен также как авторитетный военный историк, получивший докторскую степень в Университете штата Северная Каролина. Три года назад журнал Time включил Макмастера в список ста наиболее влиятельных людей мира, где он был назван «архитектором будущего Армии США».

Российские эксперты при разборе достоинств и недостатков генерала Макмастера акцентировали внимание преимущественно на его высказываниях, непосредственно касающихся России.

При этом в российских медиа пытались проанализировать, как это назначение отразится на внешней политике США.

Один из подзаголовков статьи ТАСС говорит сам за себя: «Плохие новости для России». В РИА Новости опубликована статья с не менее говорящим названием: «Генерал Макмастер – тревожный сигнал России и миру». В публикации, ссылаясь на речь генерала, посвященную конфликту на Донбассе, автор, основываясь исключительно на собственных предположениях, приписывает генералу Макмастеру антироссийские взгляды, «с высокой вероятностью» прогнозирует развязывание новых вооруженных конфликтов в разных точках планеты.

В этом же русле прозвучало и высказывание заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича.

По его словам, назначение генерал-лейтенанта Макмастера несет для России угрозу:

«Макмастер – стопроцентный ястреб, и это стопроцентная угроза для России от США, она не ослабевает и не уменьшается. Оборонное и разведывательное крыло в Вашингтона будет проводить русофобскую политику», цитируют слова Клинцевича российские медиа.

Думаю, Макмастер ничем особенно антироссийским не отличался. Это нормальный боевой генерал, пользующийся большим авторитетом в стране, принимавший участие во всех войнах, которые вела Америка последние 20 лет

Почему в России назначение Макмастера вызвала такую негативную реакцию?

Независимый военный аналитик Александр Гольц считает, что это, прежде всего, реакция на то, что он сменил на должности помощника президента США по нацбезопасности генерал-лейтенанта Майкла Флинна – более склонного, по мнению российских политиков и экспертов, к поиску вариантов сотрудничества с США, особенно в сфере борьбы с терроризмом.

«Думаю, Макмастер ничем особенно антироссийским не отличался, –добавил он в интервью «Голосу Америки». – Это нормальный боевой генерал, пользующийся большим авторитетом в стране, принимавший участие во всех войнах, которые вела Америка последние 20 лет».

Александр Гольц заметил, что он не видел каких-то чрезмерно резких заявлений Макмастера в отношении России.

«Другой вопрос, что он, конечно, не будет руководствоваться убеждениями Флинна, которые, по мнению американского истеблишмента, были довольно экзотическими», – уточнил он.

В России сейчас также задаются вопросом, как новый советник по нацбезопасности – человек принципиальный и с устоявшимися взглядами, способен повлиять на продекларированную Трампом линию на налаживание отношений с Путиным?

Про эту линию надо забыть, полагает Александр Гольц.

«Потому что сейчас по полной программе разворачивается грандиозный скандал, связанный уже не с Флинном, а с тем, что сотрудники предвыборного штаба Трампа поддерживали контакты с представителями российского государства и даже российской разведки, – добавил он. – После того как ФБР провело закрытый брифинг для американских сенаторов, последовали жесткие заявления о том, что в Сенате потребуют огромного количества материалов от всех компетентных ведомств, чтобы установить степень внедрения России в структуры администрации Трампа».

В этих условиях, как считает аналитик, говорить о большой сделке Вашингтона с Москвой не приходится.

Как известно из его биографической книги, он резко критикует Асада за военные преступления и, кроме того, прямо говорит о вторжении России в Украину

В свою очередь, шеф-редактор интернет-издания Insider Роман Доброхотов полагает, что одной из причин опасений в РФ по поводу назначения Макмастера стала довольно жесткая позиция, занимаемая генералом по Сирии, Асаду и Украине.

«Как известно из его биографической книги, он резко критикует Асада за военные преступления и, кроме того, прямо говорит о вторжении России в Украину, – пояснил он в комментарии «Голосу Америки». – Совершенно очевидно, что позиция Макмастера по этим вопросам принципиальная. К тому же он, как военнослужащий, полностью разделял официальную позицию США, что вполне логично».

Каким бы ни был советник, последнее слово все равно остается за верховным главнокомандующим

Не совсем понятно, означает ли смена советника и смену внешнеполитического курса по таким ключевым вопросам как Сирия и Украина, отмечает Роман Доброхотов.

«На самом деле, это в первую очередь будет зависеть от самого Трампа, – продолжил он. – Каким бы ни был советник, последнее слово все равно остается за верховным главнокомандующим. Но сейчас после столь серьезного давления на Белый дом из-за подозрений в слишком тесных связях с Владимиром Путиным и Кремлем, есть серьезный риск того, что Трамп специально ужесточит свою внешнеполитическую линию, чтобы доказать свою абсолютную независимость».

президент всегда сам принимает решения – будь то по России или по любому другому вопросу

Но пока весьма сложно судить о том, насколько смена советника Трампа связана с изменением курса в области внешней безопасности, поэтому делать выводы еще рано, обобщил шеф-редактор Insider.

В данном контексте уместно напомнить, что, как заявил на брифинге 21 февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, «президент всегда сам принимает решения – будь то по России или по любому другому вопросу»

По словам Спайсера, если президент Дональд Трамп «сможет заключить сделку с Россией – чего пытались добиться несколько предыдущих администраций – он сделает это. Но если это окажется невозможным, то этого не произойдет».

Пресс-секретарь Белого дома выразил уверенность, что успех Дональда Трампа как делового человека и переговорщика следует рассматривать как положительный знак. «Он понимает, что если удастся найти общий язык в деле разгрома ИГ и борьбы с терроризмом, в вопросах экономического роста, то мы будем это делать. Это то, где мы будем продолжать работать с Россией», сказал Спайсер. «Я думаю, что там, где другие потерпели неудачу, он сделает все возможное, чтобы заключить сделку, если она в интересах Соединенных Штатов», добавил пресс-секретарь.