McDonald's планирует открыть в России 50 новых ресторанов

Сеть McDonald's планирует в этом году открыть 50 новых ресторанов в России и подписать ряд новых договоров франчайзинга, расширив свое присутствие в регионах, сообщил представитель местного отделения компании.

В прошлом году сеть быстрого питания открыла в России 73 ресторана, опередив собственные прогнозы.

Как рассказал на пресс-конференции глава McDonald's в России Хамзат Хасбулатов, более низкие целевые показатели на 2017 год не означают, что компания замедляет темпы развития.

По его словам, ситуация не улучшилась и не ухудшилась. «Не потому, что лучше или хуже стало (в экономике); мы даем нашим партнерам больше свободы и время набраться сил», – заявил он.