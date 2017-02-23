Маккейн тайно посетил курдские районы на севере Сирии

Сенатор Джон Маккейн на минувших выходных тайно побывал на севере Сирии, где встретился с представителями американских военных и курдскими бойцами, которые находятся на переднем плане борьбы за вытеснение «Исламского государства» из фактической столицы группировки – Ракки.

Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление пресс-секретаря сенатора.

Необычный визит, который, по словам чиновников, был организован при помощи военных, пришелся на период, когда администрация Дональда Трампа обсуждает планы ускорения военной кампании против «Исламского государства».

Председатель комитета Сената по вооруженным силам Маккейн впервые побывал в подконтрольных повстанцам районах Сирии в 2013 году, где встретился с лидерами Свободной сирийской армии, которую поддерживают США и их союзники. Полагают, что это второй визит сенатора в Сирию.

В публикациях со ссылкой на американских чиновников, посвященных в детали поездки Маккейна, говорится, что он посетил Кобани – сирийский город у границы с Турцией, который контролируется курдскими силами с 2012 года.

Офис Маккейна подтвердил, что сенатор «на прошлой неделе побывал на севере Сирии, чтобы встретиться с находящимися там американскими военнослужащими и обсудить с ними кампанию по борьбе с ИГИЛ и идущие операции по возвращению контроля над Раккой».

Полагают, что Маккейн является первым американским законодателем, который посетил контролируемые курдами районы на северо-востоке Сирии, после того как они стали центром работы американских сил специального назначения, которые помогают местным силовикам в борьбе с «Исламским государством», сообщает газета Wall Street Journal.

Короткий визит пришелся на середину регионального турне Маккейна, в ходе которого он побывал в Саудовской Аравии и Турции, где обсуждал разрабатываемые планы по борьбе с «Исламским государством» на Ближнем Востоке.

После посещения Сирии Маккейн встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Эрдоган призывает администрацию Дональда Трампа оттеснить на второй план курдских бойцов, которых военные лидеры США считают важными союзниками в борьбе с ИГИЛ.