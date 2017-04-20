Глава Пентагона прибыл в Египет

КАИР – Министр обороны США Джим Мэттис в четверг прибыл в Египет. Его визит стал новым свидетельством потепления отношений с Каиром в первые 100 дней администрации Трампа.

В повестке дня главы Пентагона встречи с министром обороны Египта Седки Собхи и президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси, чье появление в Белом доме ранее в этом месяце стало первым визитом египетского лидера с 2009 года, когда бывший президент Барак Обама принимал Хосни Мубарака.

Ожидается, что Мэттис призовет Египет, который пытается справиться с политическими и экономическими проблемами, и дальше занимать жесткую позицию в вопросах борьбы с терроризмом на фоне угроз на Синайском полуострове и даже в некоторых городских районах.

Актуальность этой угрозы показали нападения на коптские церкви в Александрии и Танте в Вербное воскресенье, совершенные боевиками «Исламского государства».

Один федеральный чиновник в беседе с «Голосом Америки» выразил надежду, что одной из тем переговоров Мэттиса в Каире станет Ливия. По словам чиновника, «самое важное в Ливии то, что ливийцы не позволяют ИГИЛ вновь укрепиться в этой стране».

Американский чиновник сообщил «Голосу Америки» в среду, что Вашингтон не обеспокоен российским влиянием в Египте.

«Мы поясним египетской стороне, как объясняли и другим арабским странам, что слишком тесное сближение с Россией не отвечает их лучшим интересам», – заявил чиновник.