Мэттис заверил союзников в «нерушимой приверженности» США НАТО

Министр обороны США Джеймс Мэттис в первый полный день в должности провел телефонные разговоры с союзниками по НАТО, в которых заверил их в приверженности США альянсу.

Его слова заметно отличались от скептического отношения к НАТО, которое время от времени озвучивал президент Дональд Трамп.

Мэттис позвонил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, министру обороны Великобритании Майклу Фэллону и министру обороны Канады Харджиту Саджану, сообщил представитель Пентагона капитан ВМС Джефф Дэвис.

В беседе с Фэллоном Мэттис «подчеркнул нерушимую приверженность Соединенных Штатов НАТО», а также тесные отношения Пентагона с британскими вооруженными силами.

На прошлой неделе Трамп назвал НАТО «устаревшей» структурой, которая «очень несправедлива по отношению к США».