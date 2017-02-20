Мэттис: США не будут захватывать иракскую нефть

Министр обороны США Джим Мэттис заявил в понедельник, что США не собираются захватывать иракскую нефть. Ранее нечто подобное оправдывал президент Дональд Трамп, когда говорил об «упущениях» в действиях американских военных в этой стране и необходимости предотвращения продажи нефти «Исламским государством».

Заявление Мэттиса прозвучало в его беседе с журналистами, сопровождающими главу Пентагона в поездке в Ирак с необъявленным визитом, который пришелся на второй день военного наступления с целью вытеснения «Исламского государства» из западных районов Мосула.

«Думаю, все собравшиеся в этой комнате, как и все в Америке, всегда платили за наши газ и нефть, и я уверен, что мы будем продолжать делать это в будущем, – сказал Мэттис. – Мы находимся в Ираке не для того, чтобы захватывать чью-то нефть».

Программа визита Мэттиса в Ирак предусматривает встречи с премьер-министром Хайдером аль-Абади и другими официальными лицами, а также с генерал-лейтенантом Стивеном Таунсендом, который командует коалицией во главе с США, воюющей с «Исламским государством».

28 января Трамп поручил Мэттису разработать план активизации борьбы с «Исламским государством», который должен быть представлен президенту в 30-дневный срок.

На фоне начала наступления на Мосул в воскресенье Мэттис заявил о неизменности роли американских военных, которая состояла в нанесении воздушных ударов и консультировании иракских войск.

«Я не хочу вдаваться в детали атаки на город, поскольку должен сохранять конфиденциальность ради солдат, которые осуществляют эту атаку. В то же время мы очень близки к участию, если уже не участвуем в этой борьбе, – сказал он. – Американские войска играют ту же самую роль, какую они играли в восточной части Мосула. Силы коалиции поддерживают эту операцию, и мы будем продолжать ускоренными усилиями уничтожать ИГИЛ».

Иракские войска вытеснили «Исламское государство» из восточных районов Мосула в январе, после кампании, которая длилась более 100 дней. Абади объявил о начале наступления на западную часть Мосула в воскресенье, назвав его «новым этапом операции».

«Наши силы начинают освобождать граждан от террора “Даиш”», – заявил он, используя арабскую аббревиатуру для «Исламского государства», захватившего город в середине 2014 года. Абади призвал силы безопасности соблюдать права человека при дальнейших боевых действиях.

Представители американских военных предупреждали, что борьба за западную часть города, вероятно, будет гораздо более сложной.

В наступлении принимают участие иракские силы специальных операций, подразделения регулярной армии и федеральной полиции, а также одобренные правительством военизированные формирования.

ООН предупредила, что сотням тысячам мирных жителей Мосула грозит опасность.

«Ситуация печальная. Люди, прямо сейчас, находятся в беде, – заявила гуманитарный координатор ООН в Ираке Лиз Гранде. – Мы получаем сообщения о родителях, которым с трудом удается накормить своих детей и обогревать свои дома».