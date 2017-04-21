Мэттис убежден, что у Сирии по-прежнему есть химическое оружие

Министр обороны США Джим Мэттис в пятницу заявил, что Сирия сохранила химическое оружие в нарушение соглашения о его полной ликвидации.

«У мирового сообщества не может быть сомнений, что Сирия сохранила химическое оружие в нарушение соглашения и собственных заявлений о его полной ликвидации. В этом больше нет никаких сомнений», – сказал Мэттис журналистам во время визита в Тель-Авив.

Отвечая на вопрос о том, переместила ли сирийская армия свою боевую авиацию на российскую базу в Латакии, Мэттис сказал: «Они определенно разбросали свою авиацию по разным местам. Они разбрасывали свои самолеты в последние дни».

Ранее представитель израильских вооруженных сил сообщил, что, по данным израильской армии, Сирии сохраняет «несколько тонн» отравляющих веществ.